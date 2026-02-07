Jutta Leerdam begint maandag aan haar belangrijkste toernooi in jaren. Dan rijdt ze de 1000 meter op de Olympische Winterspelen en hoopt ze eindelijk haar felbegeerde gouden medaille te winnen. Een cruciaal moment in haar leven dus en natuurlijk is verloofde Jake Paul daar ook bij.

De twee hadden in Milaan even tijd om elkaar te ontmoeten. Paul kwam vanuit de Verenigde Staten niet met lege handen, hij had een enorme bos rozen meegenomen. "Oh my god, dankjewel schat", zo reageerde Leerdam dolblij. Ze kon de bloemen dus wel waarderen.

Het onderonsje werd volop gefilmd door omstanders, maar gelukkig konden ze zich in een rustige omgeving even terugtrekken. Ook daar konden alle volgers op sociale media van meegenieten. Paul had een kaartje meegenomen waarin hij schreef hij ongelooflijk trots op de Nederlandse schaatsster is. Vervolgens namen ze nog een ludieke video op, waarin ze deden alsof ze opnames maakten voor hun toekomstige kind.

'Het zijn je ouders'

"Hey kleine kinderen, het zijn je ouders", zo begint Paul. "Jullie zijn nog niet eens geboren, maar we maken een video voor jullie. Je moeder gaat voor goud." Leerdam is het daar mee eens. "We gaan ons best doen!"

De populaire Amerikaan liet zich zaterdag zien in Milaan, waar Leerdam over twee dagen de 1000 meter rijdt. Paul had aan aandacht geen gebrek, want hij mocht met een paar agenten op de foto en werd gevraagd om een selfie.

Ook was Eurosport in de buurt en wilde van Leerdams geliefde weten of ze maandag goud gaat winnen. "Ja, natuurlijk. Come on", was het duidelijke antwoord van de Amerikaan.

Rel rondom Jutta Leerdam

Het was ongetwijfeld een welkome afleiding voor Leerdam. Ze is tijdens de Spelen namelijk veelbesproken omdat ze lange tijd niet met de pers wilde praten. Zaterdag stond ze wel de NOS te woord, maar daarna weigerde ze met andere journalisten te praten nadat een vraag van NOS-journalist Bert Maalderink niet op prijs werd gesteld.