Ze rijdt pas maandag haar eerste wedstrijd, maar Jutta Leerdam is de afgelopen dagen een veelbesproken onderwerp op de Olympische Winterspelen. Ze weigerde namelijk dagenlang met de pers te praten. Toen ze dat zaterdag wel deed, raakte ze zichtbaar geïrriteerd na een vraag en wilde ze geen andere journalisten te woord staan. Voormalig olympisch kampioenen Irene Schouten en Ireen Wüst hebben ook hun woordje klaar over de kwestie.

Wat is er precies aan de hand? Zaterdag stond Leerdam NOS-journalist Bert Maalderink te woord na haar training in aanloop naar de 1000 meter van aanstaande maandag. Dat interview kwam er pas na klachten van de Nederlandse Sport Pers (NSP), omdat Leerdam weigerde met de media te praten. Leerdam maakte vervolgens een draai en zou na het NOS-interview ook andere Nederlandse journalisten te woord staan.

Jutta Leerdam niet blij met vraag

Alleen, dat gebeurde niet. Leerdam was er na het gesprek met Maalderink wel klaar mee en dat had te maken met een vraag van de journalist. Hij had eerder deze week namelijk gezien dat Leerdam naast de ijsbaan met een hamertje werd behandeld aan haar enkel. Leerdam zag die vraag niet aankomen en wilde er eigenlijk ook niets over kwijt. Na het interview vroeg ze of die passage uit de uitzending kon worden gelaten, maar dat was voor de NOS geen optie.

Ireen Wüst is kritisch op Jutta Leerdam

Vervolgens liet Leerdam de andere media uit Nederland dus links liggen. Ireen Wüst en Irene Schouten, voormalig topschaatssters, hebben een duidelijke mening over de opmerkelijke situatie. Wüst. "Ik vind sowieso dat het (interviews doen, red.) erbij hoort. Ze heeft zelf een enorm groot bereik en kan via haar eigen kanalen ontzettend veel mensen bereiken. Maar het moet hand in hand gaan, want als je de media niet meer te woord staat... Daar zitten ook sponsoren aan vast, je hebt elkaar ook nodig om het schaatsen populair te houden."

Die verantwoordelijkheid geldt volgens Wüst zelfs voor een megaster als Leerdam. "Dan kun je zeggen Jutta Leerdam is zo groot, die heeft dat niet nodig met haar vijf miljoen volgers op Instagram, maar het is ook een voorbeeldfunctie. Want als het grote icoon Leerdam het niet meer doet, dan gaat de rest volgen. En als niemand een interview geeft, dan..."

Verantwoordelijkeid van Jutta Leerdam

Collega Schouten vult het vervolgens in. "Dan komen er ook geen verhalen meer en houdt het voor de media ook een beetje op." Als Henry Schut vervolgens invult dat Leerdam daar maling aan kan hebben, reageert Wüst. "Klopt, maar voel je dan niet een klein beetje de verantwoordelijkheid om samen met elkaar het schaatsen te dragen?"

Wüst vindt ook dat Leerdam de vervelende vragen een klein beetje over zichzelf afroept, want de vragen over de hamer hadden best voorkomen kunnen worden. "Ze is ook niet dom. Je bent op de Spelen, je weet dat alles in beeld wordt gebracht, dat van een mug een olifant wordt gemaakt. Als je er dan écht niet over wil praten, doe het dan in de kleedkamer. Dan ziet niemand het. Het is niet geheimzinnig, maar als je er echt niet over wil praten moet je het niet out in the open doen als iedereen het kan zien", zo besluit de zesvoudig olympisch kampioen.

Of we Leerdam de komende tijd nog bij journalisten in de buurt zien, is afwachten. Ze rijdt maandag haar 1000 meter, waar ze een van de topfavorieten voor olympisch goud is. Later in het toernooi wacht ook de 500 meter.