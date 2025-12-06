Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz maakte tijdens de World Cup in Heerenveen weer eens indruk. Hij verbrak het baanrecord van Kjeld Nuis op de 1500 meter en dat leek hem ook nog eens heel gemakkelijk af te gaan. Toch wil de Nederlander de directe confrontatie aangaan. "Ik vind het prima", aldus Stolz.

Stolz reed het baanrecord van 1.43,00 uit de boeken met zijn tijd van 1:42.55. Zelf lijkt hij er niet zo van onder de indruk. "Ik voelde me goed vandaag. Ik was sterk en begon rustig om aan het eind toe te kunnen slaan. Het ijs was goed. Ik heb genoten", is zijn reactie aan Sportnieuws.nl.

Uitdaging

Nuis bleef zelf ook maar net boven zijn eigen baanrecord en reed zijn op een na snelste tijd ooit in Thialf. Hij liet na afloop weten dat hij een directe confrontatie met de 21-jarige wel ziet zitten en dan het liefst op de Olympische Spelen in Milaan. "Als dat zo is, vind ik het prima", reageert Stolz op die uitdaging.

"Kjeld heeft goed gereden vandaag", spreekt hij vol lof over de 36-jarige. "Het ijs in Thialf was ook niet het beste. Ik vond het wel fijn en ik denk dat we allebei een goede race hadden."

'We zullen het zien in Milaan'

Het gat met de concurrentie was groot vrijdagavond en Stolz lijkt het hele seizoen al met gemak naar de winst te kunnen rijden. Waar houdt het op voor de schaatssensatie? "Dat weet ik niet, we zullen het zien in Milaan", besluit hij met een lach.

