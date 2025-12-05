Topschaatser Kjeld Nuis werd vrijdag overklast bij de World Cup in Heerenveen. Amerikaans fenomeen Jordan Stolz ging met zijn baanrecord aan de haal in Thialf. Toch ziet de Nederlander kansen voor de Olympische Spelen in Milaan. "Ik zal geen slecht woord over hem zeggen, maar..."

Nuis weet nog even niet hoe hij zich voelt na zijn rit op de 1500 meter. "Het is te vroeg", zegt hij bij NOS. Stolz reed zijn baanrecord van 1.43,00 uit de boeken met zijn tijd van 1:42.55. De 36-jarige bleef er zelf maar net boven: 1:43.31.

Hij baalt er nog het meest van dat hij zijn record zelf niet aanscherpte. "Maar een Stolz van nu, van de laatste jaren, die moet en zal altijd beter zijn dan ik", aldus Nuis. "Ik voelde dat ik zelf ook beter ben. Het was een van mijn beste tijden hier, mijn tweede tijd ooit. Dat is gewoon goed."

Pijn

"Je gaat allemaal dingen verzinnen om het goed te praten, maar het doet gewoon nog even pijn", aldus de topschaatser over het verbroken record. "Je staat toch op dat bord en nu niet meer. Het gaat toch aan mijn hart, maar als iemand het dan mag doen is hij het. Hij is de beste. Dat laat hij zien."

Olympische Spelen

"Het enige waar ik me aan vast kan houden is het gat achter mij." De beste Nederlander na Nuis was Tim Prins met de vijfde plek op de 1500 meter. Hij doet daarom een belofte richting de Winterspelen. "Hiermee laat ik wel dubbel en dwars zien dat ik de Nederlander ben die het gaat doen in Milaan."

Maar het gat met Stolz is ook 'krankzinnig'. "Daar kan ik niks aan doen. Ik kan alleen de beste versie van mezelf neerleggen en dat is vandaag gelukt. Dat hij dan nog sneller is, daar kan ik alleen mijn pet voor afnemen."

Toch ziet hij een kans om de 21-jarige op de Spelen te verslaan. "Ik zal geen slecht woord over hem zeggen, maar als ik naar zijn ritten kijk... Hij rijdt wel ontzettend op zijn tegenstander. In Calgary was Finn Sonnekalb de sprinplank", legt hij uit. "Nu rijdt hij tegen Joep (Wennemars, red.), die opent heel hard. Dan zit hij op die koers die wij rijden, maar hij heeft een slot daar zeg je u tegen. Dan kan ik hem niet meer pakken."

Het liefst zou hij het daarom zelf tegen Stolz opnemen als directe tegenstander in Milaan. "Buitenbaan, slotrit tegen hem. Lijkt me leuk, lijkt me héél leuk", besluit Nuis.

