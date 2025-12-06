Topschaatsster Erin Jackson zorgde vrijdag voor verbazing op de 1000 meter bij de World Cup in Heerenveen. De Amerikaanse ging direct na de start van het ijs. Het had te maken met een nieuwe regel in het internationale toernooi. "Heel vervelend."

Na het startschot kwam Jackson rustig omhoog om vervolgens direct het ijs weer te verlaten. Een opmerkelijk moment dat ook bij de commentatoren op NOS voor verbazing zorgden. Er werd meteen gespeculeerd over een verklaring voor de opgave. "Zou ze weer last hebben van haar rug?"

'Dat is iets nieuws'

"Ja, ze gaat ook meteen van het ijs. Dat is iets nieuws wat we zien." Jackson werd begin dit jaar nog geopereerd aan een hernia. "Heel vervelend." De olympisch kampioene op de 500 meter kon wel profiteren van een nieuwe regel. Schaatsers kunnen dit seizoen in de World Cups een DNF (did not finish) achter hun naam krijgen.

Ze krijgen dan wel de laatste plek toegewezen en de punten van de wereldbeker achter hun naam. Zo worden de schaatstoppers beschermd als ze geblesseerd zijn. Vorig jaar gebeurde het vaak dat gekwetste deelnemers toch de hele rit uit moesten rijden om in aanmerking te komen voor de punten.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Olympische Spelen

Dit jaar zijn die punten extra belangrijk want er staan om startplekken voor de Olympische Spelen op het spel. De winnaar van elke wedstrijd (in de A-groep) krijgt 60 punten, de nummer twee verdient er 54 en een derde plek levert 48 punten op. Hoe lager in de uitslag, hoe kleiner de verschillen worden tussen de plekken. De puntentelling is zo gemaakt dat het loont om bij alle wedstrijden aan de start te staan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.