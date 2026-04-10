Topschaatser Jorrit Bergsma kwam deze week tijdens een skeelertraining op een nare manier ten val. De olympisch kampioen van Milaan deelt nu op zijn Instagram de gevolgen van die nare crash.

Bergsma kende een uitstekend schaatsseizoen met als absoluut hoogtepunt de Olympische Winterspelen. De veertigjarige topschaatser pakte al brons op de 10.000 meter, maar zijn echte kroonstuk was de mass start. Daar pakte Bergsma door een slinkse aanval verrassend het goud tegen toppers als Jordan Stolz en Metodej Jilek. Na de Winterspelen volgde voor de Fries een periode van huldigingen en vakantie alvorens hij weer in training ging voor het nieuwe schaatsjaar.

Val met skeeleren

Op tweede paasdag maakte Bergsma bekend dat hij tijdens een rondje op de skeelers fors onderuit was geschoven. De olympisch kampioen deelde foto's dat hij onder het bloed zat. De schade leek voor Bergsma gelukkig mee te vallen, maar de topschaatser zal wel even pijn gehad hebben van de val. De Fries moest uiteindelijk naar het ziekenhuis om de wonden te laten verzorgen.

Bergsma deelt via zijn Instagram een foto dat zijn handen beplakt zijn met verschillende pleisters. Daarbij zet hij de term: 'gefixt'. De Friese schaatser uit Aldeboarn heeft weer een klein lachje op zijn gezicht, maar hij lijkt zijn lesje wel geleerd te hebben.

Marathons

Richting het nieuwe jaar is Bergsma dus weer vol in training, want de veertigjarige schaatser gaf al aan dat hij nog een jaar doorgaat. In welke discipline is nog wel de vraag. Bergsma lijkt weer een seizoen op de langebaan te gaan rijden, maar hij gaf na zijn gouden plak ook meermaals aan dat hij graag weer een of meer marathons zou willen rijden. Of hij dit jaar die droom al waar gaat maken is nog niet bekend. Het lijkt erop dat Bergsma deze beslissing in de komende zomermaanden nog voor zichzelf zal gaan maken.