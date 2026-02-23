Jorrit Bergsma heeft met zijn olympische gouden medaille bijna al zijn dromen al vervuld. Toch zijn er nog twee zaken die hij op de schaatsen graag ooit nog eens zou willen doen. De marathon op de Weissensee en de Elfstedentocht.

De veertigjarige Bergsma is inmiddels in het bezit van een glansrijke carrière op de schaats. De Fries won alleen op de Olympische Winterspelen al vijf medailles. In Sotsji won hij goud op de 10 kilometer en brons op de 5 kilometer, in Pyeongchang pakte hij zilver op de 10 kilometer en tijdens de Spelen in Milaan ging Bergsma met brons op de 10 kilometer en goud op de mass start naar huis. Ook werd de topschaatser in zijn loopbaan vijf keer wereldkampioen.

Over zijn toekomst als langebaanschaatser wilde Bergsma nog weinig kwijt. De Fries wilde noch bevestigen noch ontkrachten dat hij doorgaat tot mogelijk zelfs de Winterspelen van 2030. Bergsma heeft een vrouw en twee kinderen en lijkt ook meer tijd met hen te willen besteden. Toch is er één passie die hem sowieso het ijs weer op zal trekken. De discipline waar het voor Bergsma allemaal begon: het marathonschaatsen.

Twee dromen van Bergsma

Voor Bergsma zijn er op marathongebied nog twee dingen die hij graag zou willen doen. Tegenover het Algemeen Dagblad pikt de routinier er een specifieke marathon uit waar hij graag terug zou willen keren. "Ik ben ook een marathonschaatser. Maar ik ben al tien jaar niet meer op de Weissensee geweest. Dat is ook iets dat ik graag weer zou doen", zo vertelt Bergsma over de alternatieve Elfstedentocht.

Toch gaat het bij Bergsma ook kriebelen als hij denkt aan de echte Elfstedentocht. "Het moet in Nederland weer een keer flink gaan vriezen", hint de veertigjarige Fries op dé iconische wedstrijd in zijn provincie. In 1997 werd er voor het laatst een Elfstedentocht gereden, maar Bergsma zal bij elke graad onder 0 toch zijn vingers gekruisd houden.