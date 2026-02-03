Topschaatsster Joy Beune is zich inmiddels in Milaan al een paar dagen aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Naast het schaatsen is de vriendin van Kjeld Nuis van nog iets in de ban. Dit leidde zelfs dat Beune voor een primeur zorgde bij een schaatslegende.

Beune is in het olympisch dorp fanatiek olympische pinnetjes, oftewel een speldje met de naam van een land en de bijbehorende vlag, aan het verzamelen. "Ik had niet gedacht daarvoor te vallen, maar vind het hartstikke leuk om ze te verzamelen en te ruilen. Frankrijk, Canada, Estland, Amerika, België, Noorwegen heb ik onder andere al", zo verklaarde ze eerder tegenover Schaatsen.nl.

'Ik heb dit nog nooit met iemand gedaan'

In de nieuwste aflevering van Vanuit 't Hart in Milaan Cortina is te zien dat collectie van Beune een pinnetje rijker is. Voordat de 26-jarige Nederlandse het ijs van de olympische ijshal betreedt om te gaan trainen, kwam ze de schaatslegende Brittany Bowe tegen.

Beune miste nog de Amerikaanse pin, dus ze rook haar kans schoon om aan Bowe te vragen of ze wilde ruilen. En dat wilde de zesvoudig wereldkampioene wel. Dit zorgde zelfs voor een primeur voor de 37-jarige schaatsster, die aan haar vierde Olympische Spelen gaat beginnen. "Ik heb dit nog nooit met iemand gedaan. Ik heb nog nooit een pin met iemand geruild", zo onthult Bowe.

Woordje Nederlands

Na de ruil van de pinnetjes is Beune in haar nopjes. "Ik vind hem mooi." Bowe onthult zelfs een klein woordje Nederlands te spreken: "Dankjewel." "Alsjeblieft", antwoordt Beune verrast. De Nederlandse komt in Milaan in actie op de 3000 meter en op de ploegenachtervolging. Ook Bowe is onderdeel van het Amerikaanse team op dat onderdeel. Daarnaast staat zij aan de start van de 1000 meter en 1500 meter.

