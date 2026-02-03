Joy Beune vertoeft al een tijdje in het olympisch dorp. De topschaatsster was zelfs de eerste Nederlandse olympiër die arriveerde in Milaan. Bij aankomst lag er een klein cadeautje te wachten op haar slaapkamer. "Nou, dat vind ik héél leuk."

Beune arriveerde vrijdag met haar delegatie in het olympisch dorp. Daar werd ze opgewacht door chef de mission Carl Verheijen. TeamNL was erbij om hele tafereel te filmen en ging mee naar de kamer van de topschaatsster. Daar valt op dat Beune twee eenpersoonsbedden heeft. "Kan ik lekker logeren", merkt ze op. "Moet ik even over nadenken wie ik ga uitnodigen", grijnst de vriendin van schaatser Kjeld Nuis.

Kleine verrassing voor Beune

"Oh wat cute dit", vertelt Beune over een portret van haar gemaakt door de Staatsloterij. "Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, maar ik vind het heel erg leuk", zegt ze over haar kamer. Volgens Verheijen, die inmiddels ook aan is komen waaien, zijn de kamers groter dan verwacht.

Op het nachtkastje van Beune ligt een verrassing voor haar klaar. Een armbandje met haar initialen JB. In het doosje zit een QR-code, die te scannen valt. Bij het openen krijgt Beune een video met succeswensen te zien, van onder anderen haar moeder Dianna. "Ik weet dat je het kunt en we zijn super trots op jou", hoor je haar zeggen. Met een grote glimlach bekijkt Beune de beelden. "Nou, dat vind ik héél leuk. Wat een lieverds."

Rondleiding door olympisch verblijf

Vervolgens krijgt Beune een rondleiding door het gedeelte waar alle sporters van TeamNL zich kunnen vermaken. In een grote ruimte kan worden genoten van een heerlijke bak koffie. Ook is er een hoek met een gameconsole. Niets voor Beune, wel voor haar vriend. "Die houdt wel van gamen", verzekert ze.

De eerste nacht verliep niet al te best voor Beune, die vanwege haar enthousiasme amper sliep. Toch kruipt ze op de rollerbank voor een eerste fietsritje 'in Milaan'. Daarna volgt een eerste verkenning van het olympische dorp op een - hoe kan het ook anders - oranje fiets. Dat doet ze samen met collega's Sebas Diniz en Stijn van de Bunt van Team IKO-X2O. De video wordt afgesloten met de eerste trainingsrondjes van Beune in de Milano Ice Skating Arena.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.