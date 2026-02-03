Het zijn roerige tijden voor topschaatsster Joy Beune. Ze mag zich gaan opmaken voor haar eerste Olympische Spelen, maar ze komt niet in actie op haar meest geliefde afstand. Ondanks die teleurstelling kwam Beune goed voor de dag tijdens de laatste World Cup in Inzell. Dit leverde veel bewondering op bij schaatsicoon Marianne Timmer. "Ze moest wel."

Het was een drama op het OKT. Beune die in de beginfase van haar race op de 1500 meter bijna ten val kwam en daardoor als vierde eindigde, nét buiten de olympische startbewijzen. Extreem zuur voor de 26-jarige schaatsster, want ze won dit seizoen alle World Cup-wedstrijden over die afstand waar ze aan de start verscheen én is ook regerend wereldkampioen.

'Waarom zou je dat uit handen geven na een tegenslag?'

Gelukkig leek Beune die teleurstelling snel te boven zijn gekomen. Tijdens de laatste World Cup in Inzell won ze de 1500 meter en werd ze tweede op de 3000 meter. Dit zorgde ervoor dat ze veel bewondering kreeg van schaatsgrootheid Timmer. "Inzell is een tussenstation geweest. De Nederlanders hebben toch een blokje extra getraind. Dus de echte scherpte was er niet", zo begint ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Joy heeft toch wel daar haar mannetje gestaan. Ze moest wel. Want waarom zou je dat uit handen geven na een tegenslag?"

'Het wordt geen makkie'

In Milaan komt Beune alsnog in actie op twee onderdelen: de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Samen met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud zijn zij de gedoodverfde favorieten voor een gouden medaille op de ploegenachtervolging. Maar op de 3000 meter zal Beune nog hard moeten werken voor een olympische titel, ondanks dat ze regerend wereldkampioen is. "Het wordt geen makkie. Er zijn echt wel grote concurrenten", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Zo kan Timmer een duidelijke concurrent aanwijzen: de Noorse Ragne Wiklund. Zij won de laatste World Cup over 3000 meter in Inzell met een ruim gat van 2,2 seconden. Wiklund kroonde zich eerder ook overtuigend tot Europees kampioen op die afstand. Gelukkig heeft Timmer bemoedigende woorden voor de vriendin van Kjeld Nuis in aanloop naar de Spelen. "Het ligt ook aan de ijsomstandigheden in Milaan. Wiklund is net als Marijke Groenewoud een wat lichtere schaatsster. Als er wat zwaardere omstandigheden zijn, hebben zij wat meer voordeel ten opzichte van Beune." De olympische race over 3000 meter wordt verreden op zaterdag 7 februari.

