Goud op de Olympische Spelen, dat is het enige wat telt voor Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster liet tijdens de laatste test op de World Cup in Inzell zien dat zij de topfavoriete is op de 1000 meter. Om haar race nog wat verder te perfectioneren, heeft ze de hulp ingeschakeld van een absolute wereldtopper.

Op de kilometer zoefde Leerdam in de Max Aicher Arena naar een supertijd: 1.12,75. Daarmee scherpte ze het baanrecord aan, net als de beste tijd ooit op een laaglandbaan. Leerdam noemde haar eigen race 'niet normaal'. "Ik weet nog even niet wat ik moet zeggen. Dit had ik echt nog even niet verwacht", sprak de specialiste op de 1000 meter.

"Ik wil deze lijn doorzetten naar de Spelen. Het is altijd weer anders daar, dus we gaan er gewoon voor", was Leerdam vastberaden.

Jutta Leerdam wil trainen met Jordan Stolz

Waar veel Nederlandse schaatsers na de World Cup in Inzell huiswaarts keerden, bleef Leerdam juist in het Duitse luchtkuuroord. Daar wil ze haar 1000 meter nog verder perfectioneren voor de Olympische Spelen. Volgens De Telegraaf heeft Leerdam een lijntje uitgegooid naar het Amerikaanse schaatsfenomeen Jordan Stolz om samen te trainen.

Leerdam vormt natuurlijk haar eigen ploeg, terwijl Stolz ook vaak in zijn eentje naar toernooien toeleeft. Ook de coaches Kosta Poltavets (Leerdam) en Bob Corby (Stolz) liggen elkaar goed. Toch zullen de twee wereldtoppers niet van de daken schreeuwen dat ze samen in training zijn. Stolz' landgenotes Erin Jackson en Brittany Bowe gelden namelijk als concurrentes van Leerdam. Een potentieel relletje wordt hiermee in de kiem gesmoord.

Leerdam vs. Kok

Toch zal landgenote Femke Kok de voornaamste rivale zijn van Leerdam in Milaan. Met de sublieme race in Inzell deelde de Westlandse volgens schaatsicoon Marianne Timmer al een tikje uit aan Kok. "Jutta is imposant en ik had het gevoel dat Kok ook wel een beetje uit het veld was geslagen doordat de grote Jutta al heel dichtbij zat bij de opening", sprak ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

