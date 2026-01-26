Jutta Leerdam kende afgelopen weekend een uitstekende generale repetitie voor de Olympische Spelen van Milaan. De Westlandse schaatsster maakte indruk op het ijs van Inzell en kreeg ook voor haar optreden daarbuiten complimenten.

Leerdam knalde op de 1000 meter naar een baanrecord en werd tweede op de 500 meter. Achter landgenote Femke Kok, die ook al een baanrecord aan liet tekenen. Op de Winterspelen komt Leerdam ook op die twee afstanden in actie en het lijkt haar dus aardig te lukken om op het juiste moment te pieken.

“Je kunt wel zeggen dat haar vorm precies op het juiste moment komt”, aldus voormalig tophockeyster en schaatsliefhebber Naomi van As. Ellen Hoog, haar oud-ploeggenote in Oranje, is het daar helemaal mee eens, zo vertelt ze in de podcast die de twee maken voor Sportnieuws.nl.

'Lekkere opsteker'

“Ze was wel een beetje verbaasd toen ze over de finish kwam", aldus Hoog over Leerdam. "Dat ze het baanrecord had en dat ze zo snel geschaatst had. Dat is natuurlijk wel een lekkere opsteker richting Milaan. Zo’n laatste meting twee weken voor het begint doet natuurlijk wel wat met haar zelfvertrouwen."

"Vier jaar geleden nam ze een zilveren medaille mee naar huis", vertelt Hoog over de razendpopulaire schaatsster, die in Peking op de 1000 meter tweede werd achter de Japanse Miho Takagi. "En nu gaat ze natuurlijk echt voor goud. Dat is haar ultieme doel en dan is dit lekker.”

Stress en spanning

“Het is heerlijk", zegt Van As over de opsteker voor Leerdam in Inzell. "Ik vond de interviews ook mooi. Ze proberen haar natuurlijk uitspraken te ontlokken, maar ze blijft heel nuchter en in zekere zin ook wel realistisch, in het moment. Ze zegt: ‘We zien het daar wel, ik voel me goed en ik ga ervoor’."

Hoog: “Die stress en die spanning die is straks toch wel aanwezig. Dan kun je je nu maar beter een beetje rustig houden tijdens de interviews. In plaats van uitschreeuwen dat je maar één ding wil.”

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skitdiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.