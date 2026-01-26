Jutta Leerdam schitterde afgelopen weekend door in Inzell het baanrecord op haar favoriete 1000 meter te verbreken. Ex-topschaatsster Marianne Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze daarmee ook een mentale tik uit heeft gedeeld aan landgenote Femke Kok.

Kok is al jaren oppermachtig op de 500 meter, maar sinds dit seizoen heeft ze ook een stap gezet op de 1000 meter (en zelfs de 1500 meter). Daardoor kreeg Leerdam er plotseling een grote concurrent bij op dé afstand waar ze over een maand in Milaan olympisch goud wil pakken. Bij de laatste test voor de Spelen stelde Leerdam echter orde op zaken. In een rechtstreeks duel reed ze Kok op bijna een seconde.

"Als je het mij vraagt was het ook een mentale race", reageert Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Jutta is imposant en ik had het gevoel dat Kok ook wel een beetje uit het veld was geslagen doordat de grote Jutta al heel dichtbij zat bij de opening."

Leerdam wint mentale slag van Kok

Leerdam moet normaal gesproken in de slotronde het verschil maken met Kok, maar deze keer lag ze na 600 meter al voor op de vrouw die de afgelopen drie jaar wereldkampioene werd op de 500 meter. "Femke is in de basis veel sneller, maar dat laat ze niet zien in die eerste rondes. De opening net wel, maar in die eerste ronde niet. Ze geeft Jutta hier de ruimte en die is daar uitbundig blij mee. Dat zijn wel kleine psychologische oorlogjes."

Volgens Timmer heeft Leerdam daarmee haar visitekaartje afgegeven en zal ze met veel vertrouwen toeleven naar haar grote doel. "Jutta gaat hier heel goed op", weet Timmer. "Haar blijdschap en uitbundigheid is ook wel voor de concurrenten dat je denkt: wow! Voor Jutta is met goud het hele plaatje met Jake Paul ook perfect. Dat is goud en niet zilver. In Inzell heeft zij de mentale slag gewonnen van Femke. "

Leerdam rijdt soepel

De voormalig topschaatsster vindt dat het er allemaal goed uit ziet bij Leerdam momenteel: "Je ziet gewoon dat ze wat soepeler aan het schaatsen is. Ze kan ook zo traag overkomen en dan lijkt het alsof het in slow motion is, maar nog wel steeds raak. En nu lijkt het wel ritmischer en dat ze wat wat makkelijker souplesse kan houden. Jutta heeft zeker goede zaken gedaan."

