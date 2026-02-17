Voor Jutta Leerdam zijn de Olympische Winterspelen niet zonder gevolgen gebleven. Sportief gezien was het een gedroomd toernooi met goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, maar dat succes kwam met een prijs. Leerdam is namelijk ziek geworden en dat is duidelijk te horen.

"Mijn stem is nog steeds weg, maar dit is gewoon insane", schrijft het schaatsicoon bij haar nieuwe TikTok. Uiteraard zit daar ook een video bij en blijkt er geen woord gelogen aan haar bijschrift. Leerdam is met een bijzonder schorre stem te horen terwijl ze in een auto zit en vol ongeloof haar zilveren plak van de 500 meter in handen heeft. "Ik kan het nog steeds niet geloven, want ik was best ziek tijdens de wedstrijd en werd nog zieker er na."

Spullen pakken in olympisch dorp

In de video zit Leerdam in een auto. Ze onthult ook waar ze naar op weg is. "Ik ga nu naar het olympisch dorp om mijn spullen op te halen, wat betekent dat er een einde aan komt." Het lijkt er dus op dat ze de Italiaanse stad gaat verlaten en zaken zoals de sluitingsceremonie links laat liggen. Op de openingsceremonie was ze ook niet aanwezig omdat vlak daarna de 1000 meter werd verreden.

De klachten van Leerdam komen niet bepaald onaangekondigd. Leerdam was richting de 500 meter van zondag niet helemaal fit. Dat vertelde ze na de race waar ze knap zilver won achter Femke Kok. Daarom was Leerdam ook niet mee naar het TeamNL Huis met Kok. De winnares van de 1000 meter liet Kok alleen gaan omdat ze haar landgenote niet aan wilde steken. Kok rijdt immers de 1500 meter nog later deze Spelen.

Voor Leerdam zitten de Spelen er op. Voor haar kwam er in Milaan een droom uit. Ze zegevierde op de 1000 meter en boekte zo eindelijk haar gedroomde olympische zege op 'haar' afstand.