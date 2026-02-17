Topschaatsster Jutta Leerdam zou zondag gehuldigd worden in het TeamNL Huis vanwege haar zilveren medaille op de 500 meter, maar vanwege ziekte liet ze toen verstek gaan. De olympisch kampioene op de 1000 meter zou later alsnog een huldiging krijgen, maar ook die gaat niet door. Leerdam gaat dinsdag namelijk vertrekken uit Milaan.

Voor Leerdam zitten de Spelen erop nadat ze op zowel de 500 als de 1000 meter in de prijzen viel. Ze reed op haar favoriete kilometer vorige week naar het goud en maakte daarmee haar grote droom waar. Leerdam vierde diezelfde avond nog een feestje in het TeamNL Huis en leek daar zondag opnieuw heen te mogen nadat ze achter Femke Kok tweede werd op de kortste afstand.

Kok verscheen zondag echter als enige schaatsster bij de huldiging. Leerdam voelde zich niet helemaal lekker na de 500 meter en besloot niet naar het huis in Milaan af te reizen. Op die manier wilde ze voorkomen dat ze haar rivale zou aansteken, want Kok rijdt later deze week nog de 1500 meter.

Leerdam verlaat olympisch dorp

Leerdam zou in eerste instantie later alsnog gehuldigd worden voor haar zilveren plak, maar daar lijkt nu helemaal een streep door te zijn gegaan. De topschaatsster gaat volgens de NOS het olympisch dorp dinsdag verlaten en dat betekent dat ze zich ook niet meer zal laten zien in het TeamNL Huis om haar medaille met de Nederlandse fans in Milaan te vieren.

De 27-jarige Leerdam deelde eerder op de dinsdag overigens nog beelden vanuit Milaan. Het lijkt erop dat ze toen aan het genieten was van haar laatste momenten in de Italiaanse stad.