Voor Jutta Leerdam werden de Olympische Spelen een regelrechte droom. Ze won goud op haar geliefde 1000 meter en pakte zilver achter landgenote Femke Kok op de 500 sprint. Ook ging ze door al haar succes door de magische grens van 6 miljoen volgers op Instagram. Het maakt van Leerdam een nog interessantere naam voor grote bedrijven. Helemaal als grote buitenlandse media met haar (ondergoed) aan de haal gaan.

The Sun, Daily Mail en Bild pakken namelijk allemaal uit met het nieuws over de sponsordeal van Leerdam met Nike. De kersvers olympisch kampioene wordt sinds afgelopen december namelijk gesponsord door de sportgigant. Na haar gouden race op de 1000 meter ging de rits van het schaatspak open en daarop was het logo van Nike te zien. Het sportmerk kreeg zo gratis reclame.

'BH-MILJOENEN: Jake Pauls verloofde Jutta Leerdam zou naar verluidt 1 miljoen dollar verdienen door haar ondergoed te laten zien tijdens de viering van haar gouden medaille op de Winterspelen', kopt The Sun enthousiast. 'Jutta Leerdam strijkt 1 miljoen dollar op door haar ondergoed te laten zien', heeft Daily Mail het over. En Bild schrijft: 'Ondergoedtruc levert miljoenen op voor Leerdam'.

Jutta Leerdam boert goed in deal met Nike

Nike deelde een juichfoto van de winnende Leerdam met haar 298 miljoen volgers. Brandexpert Frederique de Laat sprak in gesprek met het Algemeen Dagblad over de verwachte in komsten van Leerdam bij het Amerikaanse sportmerk. " Bij Nike moet je denken aan een bedrag boven een miljoen, vermoed ik", waren haar woorden. Daar gingen buitenlandse media dus mee vandoor, wat Nike en Leerdam weer extra aandacht opleverde.

Hoofdredacteur Meindert Schut van Quote liet ook zijn licht schijnen over de situatie. Hij dacht aan 60.000 euro per gesponsorde post op Instagram. "Ik denk persoonlijk dat het in het geval van Leerdam hoger zou liggen, 75.000 tot 100.000 euro", schatte De Laat vervolgens.

Levensmiddel voor na actieve carrière

De 27-jarige Leerdam heeft dus iets om op te teren, mocht ze besluiten te stoppen met schaatsen. Haar verloofde Jake Paul sprak vorig jaar al openhartig over een kinderwens na de Olympische Winterspelen. De Nederlandse topschaatsster zei na haar zilveren race op de 500 meter niet te weten waar haar toekomst liggen. Schaatsicoon Marianne Timmer heeft wel advies voor Leerdam: