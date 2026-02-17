Jutta Leerdam zal deze week op de Olympische Winterspelen omschrijven als een sprookje. De Nederlandse topschaatsster zag haar droom in vervulling gaat met goud op haar 1000 meter. Dat terwijl ze van te voren nog werd weggezet als 'primadonna'. Die woorden doen haar weinig, Leerdam wil vooral als inspiratiebron worden gezien.

Leerdam maakte een spectaculaire entree op de Spelen in Milaan en Cortina. Samen met haar broer en twee zussen vloog ze per privéjet naar Italië. "Ze moet dit zelf niet willen, ze leeft nu al een miljonairsleven met privéjets en zo. Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort primadonna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan. Ik vind dat heel bezopen. Ik had dit als coach niet gepikt", verzuchtte Johan Derksen in Vandaag Inside.

Inspirerende woorden van Jutta Leerdam

Bij het horen van het woord na haar zilveren plak verscheen er een grote grijns op het gezicht van Leerdam. "Het maakt me helemaal niet uit. Het doet mij niks, ik ben gelukkig. Ik ben eigenlijk heel erg down to earth in het leven", reageerde ze bij RTL. "Elke dag denk ik: ik ben niet goed genoeg, ik moet dit meer doen. Daardoor ben ik nu kampioen geworden. Mensen hebben geen idee hoe ik in het leven sta. Ik werk gewoon zo keihard hiervoor. Het uiterlijk zegt niks over het innerlijk."

"Tuurlijk wil ik niet hier alleen maar praten over dat ik heb gewonnen", ging Leerdam verder. "Ik wil ook graag een impact maken, vrouwen en jonge meisjes helpen en een soort voorbeeldrol zijn. Anders doe ik het maar gewoon voor mezelf. Dus dat hoop ik heel graag aan de jonge meiden mee te geven, dat ze gewoon hun hard volgens en ergens keihard voor werken. Want het kan allemaal."

Toekomst ongewis

Voor Leerdam, die inmiddels ook 6,3 miljoen volgers bij elkaar heeft geschaatst op Instagram, moet nog uitwijzen wat de toekomst brengt. Het is geen geheim dat haar verloofde Jake Paul en zij een kinderwens hebben. Er werd op gehint om daar na de Winterspelen van 2026 aan te beginnen. Schaatslegende Marianne Timmer hoopt vurig dat Leerdam nog even doorgaat.