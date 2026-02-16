Topschaatsster Jutta Leerdam en Jake Paul zijn sinds vorig jaar verloofd en natuurlijk mocht de wereld meegenieten van het aanzoek. Nog lang niet alles over dat moment was bekend, maar nu doet de schoonmoeder van de tweevoudig medaillewinnares op de Winterspelen van Milaan een aantal romantische details uit de doeken.

“Jake vloog ons en Jutta's ouders naar St. Lucia”, vertelt Pam Stepnick in haar net verschenen boek 'F*** the Pauls'. “Hij verraste Jutta met een verlovingsring. Jake haalde alles uit de kast. Hij liet singer-songwriter Albert Stanaj invliegen, die het nummer 'Romantic' speelde. Dat lieve liedje gaat over een stel dat elkaar inspireert om te groeien. Ik snap helemaal waarom dit Jutta en Jake's nummer is, want dat is precies wat ze voor elkaar doen.”

Leerdam en Paul zijn sinds begin 2023 samen. De Amerikaanse influencer en bokser benaderde de schaatsster via Instagram en vroeg of ze in zijn podcast wilde komen. In eerste instantie reageerde ze wat terughoudend, maar uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar toch. De vonk sloeg over en in maart van vorig jaar volgde de verloving.

Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen is Paul dank ook van de partij, net als zijn moeder. De twee moedigden Leerdam vol passie aan en de schaatsdiva knalde in Milaan naar goud op 'haar' 1000 meter en zilver op de 500, achter de ongenaakbare Femke Kok. Stepnick zelf wist overigens ook de nodige ogen op zich gericht na een opmerkelijke actie met de gouden plak van haar schoondochter.

'Doelbewust en romantisch'

Leerdams schoonmoeder is duidelijk erg onder de indruk van het huwelijksaanzoek van haar zoon. “Terwijl Albert zong, ging Jake op één knie en bood Jutta een vrij complexe ring aan die aan een ijsbaan doet denken”, gaat Stepnick verder. “Het was allemaal zó doelbewust en romantisch. De gedachte achter elke actie deed me denken aan David, die er keer op keer voor zorgt dat ik me gewaardeerd en gezien voel.”

David, is David Stepnick, de tweede man van Pam. Ze trouwde met hem na haar scheiding van Greg Paul, de vader van Jake en diens broer Logan.

Hartverwarmend

Stepnick smolt bij het zien van Jake en de vrouw van zijn leven: “Het was hartverwarmend hoe mijn zoon, deze Hulk van een mens, in een totale romanticus veranderde door de juiste vrouw.”

Moeizame reis naar Milaan

Leerdam zelf werd alleen al door de manier waarop ze richting Milaan ging wereldnieuws. Ze liet een deel van haar familie in een privéjet stappen om haar onderweg op te pikken en samen richting Italië te vliegen. Vervolgens sierden ook haar prestaties de pagina's van internationale kranten en dook ze op elke televisiezender op. Haar posts op sociale media bereikten meer mensen dan ooit en zo liep het aantal volgers van haar Instagram-account op naar 6,3 miljoen. Een absoluut record voor een deelnemer aan de Winterspelen.

Stepnick had een heel wat minder prettige reis naar Milaan dan Leerdam. De Amerikaanse was totaal niet te spreken over de gang van zaken en liet dat duidelijk merken ook.