Milaan staat de komende weken in het middelpunt van de sportbelangstelling. In Noord-Italië vinden in februari de Olympische Winterspelen plaats en daar hoopt onder meer Jutta Leerdam natuurlijk te schitteren. De schaatsster gaat voor medailles op de 500 en 1000 meter en wordt ongetwijfeld gesteund door haar geliefde Jake Paul. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vragen zich in de Sportnieuws.nl-podcast af in hoeverre zijn aanwezigheid goed is voor de topschaatsster.

Leerdam rijdt in Milaan de 500 en 1000 meter omdat ze op eigen kracht op de kortste afstand een kwalificatieticket bemachtigde en op de 1000 meter een aanwijsplek kreeg. Tijdens het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi viel Leerdam hard op de 1000 meter, maar ze werd toch aangewezen voor die afstand. De topschaatsster is immers meervoudig wereldkampioene op de kilometer, won al eens olympisch zilver en hoopt op 'haar' geliefde afstand nu eindelijk goud te winnen op het grootste toernooi ter wereld.

Gebroken kaak

Rondom haar wedstrijden kan ze natuurlijk rekenen op steun van haar familile en geliefde Jake Paul. Maar is dat wel zo ideaal? Daar twijfelen Hoog en Van As in elk geval over. De Amerikaan komt in de podcast ter sprake omdat hij, als hij weer de ring in gaat, goedgekeurd moet worden door een medische instantie. Vorige maand liep hij een gebroken kaak op in het verloren boksgevecht met Anthony Joshua. "Hij is ook zo gek als een deur, dus misschien had hij alweer willen vechten", denkt Hoog.

Door zijn 'medische schorsing' kan Paul mooi naar Milaan om Leerdam te steunen. "Wordt dat de grote eyecatcher daar?", vraagt Van As aan haar collega. Die is daar wel zeker van. "Tuurlijk, die twee zijn daar de eyecatchers all over the world. Zij was na het OKT ook al wereldnieuws..." Van As fantaseert verder. "Zal er een een docu worden gemaakt? Er wordt sowieso veel gefilmd."

Focus op jezelf

En dat vele filmen zorgt voor vragen bij Hoog en Van As. "Ik ben benieuwd of zij er door afgeleid raakt", stelt Hoog. "Ik denk het niet, want zij is gewend dat als ze bij hem is er een cameraploeg staat. Maar ik kan me voorstellen dat je dat tijdens de Spelen allemaal niet wilt. Gewoon oogkleppen op en de focus van jezelf. Maar iedereen is anders natuurlijk."

Jake Paul wordt in de gaten gehouden

Van As weet nog dat Paul aan het begin van hun relatie een keer plaatsnam op het middenterein van Thialf tijdens een wedstrijd van Leerdam. "Dat deden ze ook voor het schaatsen en om een breder publiek aan te spreken. Maar op de Spelen denk ik niet dat hij het middenterein mag betreden, maar goed. Je weet het niet hè!" Hoog weet één ding wel zeker. "Ze gaan wel flink in de gaten gehouden worden daar."

Beluister de podcast

