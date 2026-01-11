Het wordt smullen geblazen op de Olympische Winterspelen. Met natuurlijk Jutta Leerdam, Joy Beune, Femke Kok, Jenning de Boo en alle andere Nederlandse topschaatsers als absolute blikvangers. Maar er is nog een overtreffende trap: Jake Paul. De wandelende energiedrank is de verloofde van Leerdam en wordt verwacht in Milaan. Schaatsicoon Marianne Timmer kijkt ernaar uit.

Timmer krijgt in haar podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de volgende stelling voorgelegd: 'Jutta Leerdam en Jake Paul gaan de show stelen bij Winterspelen in Milaan'. Daarop twijfelt ze niet en reageert ze volmondig 'ja'.

"We hebben het er al eerder over gehad. We hebben Jake Paul zien juichen in Thialf, we hebben hem ook met een traan gezien", somt presentator Aron Kleeven op. "Ze hebben ook hele mooie filmpje gemaakt", haakt Timmer in. "Ze zijn ook echt wel bezig met het commerciële leven ernaast. Het is een heel romantisch verhaal."

'Bijzonder stel'

Leerdam is de elegante schaatsster. Paul is half bokser, half influencer, volledig lawaai. Timmer noemt ze 'een bijzonder stel'. "Hij is dat ruwe met zo’n baard. Sterk, een bokser. En Jutta zo’n mooie lange haren. Het is natuurlijk een plaatje om te zien. Dus die stelen echt de show in Milaan", verzekert de drievoudig olympisch kampioene.

Presentator Kleeven merkt op dat Leerdam en Paul 'een ander soort publiek' trekken naar de Winterspelen. "Ja, maar dat is ook leuk", erkent Timmer. "Het is ook mooie aandacht voor de sport. Maar het is natuurlijk ook gaaf om te zien hoe dat allemaal gaat en hoe ze leven."

Leerdams grote droom is goud

Jutta Leerdam doet op de Winterspelen mee aan de 500 en 1000 meter. Die laatste afstand is haar favoriet. Op de vorige editie in Peking pakte Leerdam zilver achter Miho Takagi. Haar grote doel in Milaan is om olympisch goud te winnen.

