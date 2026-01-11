De bekende YouTuber KSI heeft zich uitgelaten over een mogelijk gevecht tegen Jake Paul. De Engelsman was duidelijk: hij zou het voor geen goud geld opnemen tegen de verloofde van Jutta Leerdam.

Olajide Olayinka Williams Olatunji, beter bekend als KSI, stond enkele jaren geleden met enige regelmaat in de boksring. De YouTuber is bovendien medeoprichter van boksorganisatie Misfits. Zijn boksavontuur begon in 2018 met een gelijkspel tegen Logan Paul, de broer van Jake. Een jaar later won hij de rematch. Daarna wilde de Engelsman ook graag tegen Jake vechten, maar tot een onderling duel kwam het nooit, en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven.

Laatste gevecht

KSI was actief als bokser totdat hij het in oktober 2023 opnam tegen Tommy Fury. Hij verloor dat gevecht nadat er enige controversiële beslissingen werden gemaakt, wat zijn plezier in de sport volledig wegnam. Sindsdien is hij niet meer teruggekeerd in de ring. KSI verdiende aardig wat centjes met het verloren gevecht, maar daar deed hij het niet voor. "Ik heb alles wat ik verdiende aan mijn trainers gegeven. Alles", zo vertelde hij erover in de podcast BeerBiceps.

Twintig miljoen

Vervolgens deed de YouTuber een opvallende onthulling rondom de verloofde van Leerdam. "Ik doe dit soort dingen niet voor het geld. Ik heb twintig miljoen aangeboden gekregen om tegen Jake Paul te vechten."

Waar menig persoon alles zou doen voor twintig miljoen knaken, is dat niet het geval voor KSI. "Die gasten kunnen mij geen enkel bedrag geven om tegen die gozer te vechten."

KSI versus Paul

Maar in het verleden had KSI het maar al te graag opgenomen tegen Paul. "Ik heb keer op keer geprobeerd om tegen Jake Paul te vechten. Maar het was excuus na excuus na excuus."

Hij vervolgde: "Vervolgens werd hij alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder". Dit zorgde er uiteindelijk ervoor dat het gevecht tussen de twee er niet van kwam. "Hij probeerde steeds de spelregels te veranderen als het om het gewicht ging, en op een gegeven moment dacht ik: ‘Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig, man?’”

Gevecht van de baan

Het lijkt er dan ook op dat een gevecht tussen de twee niet meer zal plaatsvinden. De kans KSI überhaupt nog de ring in stapt, is vrij klein. Dat komt mede doordat hij zijn plezier in de sport dus is verloren.

"Als je verliest, denk je: 'Wat een verspilling van mijn tijd. Ik heb letterlijk twaalf weken van mijn leven mezelf kapotgemaakt om niet het resultaat te krijgen dat ik wilde'", zo besloot de Engelsman.