Topschaatsers leven aan de top van hun fysieke en mentale gezondheid, maar om bij het laatste onderdeel te helpen richt de internationale schaatsunie ISU een speciale 'Calm Zone' in. Daarin kunnen schaatsers zich helemaal terugtrekken en hun aandacht vestigen op kleurplaten, puzzels en 'knuffelbare medaillemachines'.

Het knuffelen met drie puppy's is een middel in die Calm Zone in Thialf die de schaatsers moet helpen om mentaal afleiding te zoeken van het continu presteren op topniveau. Tijdens de WK sprint en WK allround afgelopen weekend was er op de tweede verdieping van de schaatstempel in Heerenveen een speciale ruimte ingericht. En die wordt drukbezocht.

'Afstand nemen'

“Wat we hier bieden is een plek waar sporters kunnen resetten”, zegt Ruth Trevallion tegen schaatsen.nl. Zij is bij de ISU verantwoordelijk voor het atletenwelzijn. "Veel atleten delen een kamer met een teamgenoot, eten samen met hun team en coaches en zitten de hele tijd in die wedstrijdomgeving. Hier kunnen ze afstand nemen. Ze hoeven niet de hele tijd bezig te zijn met de wedstrijd.”

Schaatsster wilde niet weg

In die ruimte lagen afgelopen weekend drie puppy's: Ollie, Pixel en Bibian. Ollie is vijf maanden en mag volgens zijn begeleider 'drie keer een uurtje komen'. "Dan mogen de schaatsers hem aaien en knuffelen." Het idee werkt en werpt z'n vruchten af. “We hebben een schaatsster gehad die liever niet weg wilde. Toen kwam haar trainer haar halen voor een training. Uiteindelijk zei hij: 'Als dit net zoveel oplevert als een training, dan mag je best nog even blijven'. En er was ook een schaatser die aan het einde van de dag zei: 'Ik ben vandaag derde geworden, want ik had de hondjes in mijn hoofd.”

'Even uit die wedstrijdmodus'

Volgens de ISU-medewerker brengen de honden iets extra's. Een schaatser noemt ze bij binnenkomst in de 'Calm Zone' zelfs 'knuffelbare medaillemachines. "Ze halen sporters even uit die wedstrijdmodus.”