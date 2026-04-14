Jutta Leerdam is op sociale media ontzettend populair en daar kan ze met allerlei sponsordeals natuurlijk ook financieel een flink slaatje uit slaan. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de topschaatsster een speciaal bedrijf heeft om al die overeenkomsten in onder te brengen en dat 'nieuws' zorgt voor onbegrip bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

De website BekendeBuren.nl onthulde dat Leerdam al enige tijd geleden een bedrijf heeft opgericht onder de naam Julemo B.V.. "Dat was trouwens al twee jaar geleden dat ze zich had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar het kwam nu in één keer naar buiten", merkt Hoog op in de wekelijkse podcast met Van As voor Sportnieuws.nl.

"De beschrijving die erbij staat is het aangaan, ontwikkelen en beheren van commerciële samenwerkingen en partnerschappen met merken, waaronder het adviseren over en het faciliteren van brand partnerships, het opzetten van marketing en promotionele activiteiten", vat de ex-tophockeyster het doel van het bedrijf samen.

'Blijkbaar zijn er veel mensen die het niet weten'

Dat Leerdam de onderneming is begonnen, begrijpt Hoog maar al te goed: "Met haar 6,5 miljoen fans op Instagram en 3 miljoen fans op TikTok, lijkt me dit niet meer dan logisch dat zij zo'n BV heeft." Ze verbaast zich er dan ook over dat het gezien wordt als nieuws.

"Maar blijkbaar zijn er dus ook heel veel mensen die dat niet weten", reageert Van As. "Die niet weten dat sporters of mensen überhaupt een BV hebben. Over het algemeen hebben bijna alle sporters dat omdat ze veel commerciële deals hebben", stelt de voormalig tophockeyster.

'Dat vind ik heel gek'

Volgens Hoog is het dan ook niet zo dat dit iets zegt over of Leerdam wel of niet verder gaat met schaatsen: "Nee, dit heeft ze er gewoon naast, want ze heeft gewoon een contract bij Nike. Ze heeft bij Dior gezeten en ze heeft gigantische contracten natuurlijk. Ze is commercieel gezien zo groot geworden."

Van As is het daar helemaal mee eens: "Dat is voor ons heel logisch, maar er zijn dus blijkbaar heel veel mensen die dat dus niet bedenken. En die dan nu denken van: oh, ze gaat stoppen. Die gedachtegang begrijp ik helemaal niet. Dat vind ik heel gek."

Dat een ster uit de sportwereld als Leerdam een eigen bedrijf heeft, is inderdaad redelijk gebruikelijk. Zij is als het op haar sponsorinkomsten aankomt natuurlijk niet in dienst van een ploeg en wordt dan gezien als ondernemer. Om dan geld te kunnen verdienen, moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook kunnen er fiscale voordelen zijn en ben je niet als privépersoon aansprakelijk als het financieel fout loopt.

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.