Een flinke domper voor Sven Kramer en Erben Wennemars. De twee ex-topschaatsers zijn momenteel in het buitenland voor een enorme sportieve uitdaging, maar moesten een teleurstelling incasseren. Vanwege de weersomstandigheden is er het een en ander gewijzigd aan de helse tocht die ze gaan ondernemen.

Het duo is van plan om mee te doen aan de zogeheten Patrouille des Glaciers, een legendarische en enorm zware wedstrijd in Zwitserland. Dat moeten gebeuren op ski's en het evenement staat bekend als een van de zwaarste skitochten ter wereld. Kramer en Wennemars zijn niet te beroerd om geregeld een zware uitdaging aan te gaan en schreven zich dus in.

De twee waren enkele weken geleden al op verkenning om goed beslagen ten ijs te komen. De wedstrijd ontstond immers ruim tachtig jaar geleden als test voor militairen en dat geeft wel aan hoe zwaar de tocht kan worden. Beiden waren klaar voor de start in de Zwitserse Alpen, maar kregen laat op maandagavond een teleurstelling te verwerken.

Helse tocht is uitgesteld

De wedstrijd, die eens in de twee jaar wordt georganiseerd, is namelijk uitgesteld. Het weer is namelijk niet al te best. Daardoor is de kans op lawines vergroot en dat risico wil de organisatie niet nemen. Daarnaast is het zicht beperkt en dat kan dan weer gevaarlijk zijn voor de reddingsdiensten, mochten zij in actie moeten komen.

De race is voor nu met 24 uur uitgesteld, waardoor Kramer, Wennemars en hun ploegmaat Rogier Wouters nog even geduld moeten hebben voordat ze kunnen beginnen aan de helse tocht in Zwitserland.

Maandagavond had Wennemars nog een foto gedeeld op zijn Instagram Story met al zijn benodigdheden. Daar zat uiteraard de nodige sportvoeding blij, maar ook een hoop kleren, bescherming en andere materialen. Het is voor hem te hopen dat hij snel van start kan gaan.

Fanatieke Erben Wennemars

De voormalig topschaatser zit niet graag stil. De vijftiger loopt geregeld marathons, is fanatiek met Hyrox én is momenteel ook flink aan het klussen. Hij is samen met zijn vrouw Renate namelijk verhuisd. Nadat ze 17 jaar woonden in Erbens geboortedorp Dalfsen zijn ze nu weer terug in Zwolle, waar ze eerder ook al woonden. Er moet echter nog het nodige gedaan worden aan het nieuwe onderkomen en dat wil de meervoudig wereldkampioen sprint het liefst zelf doen.