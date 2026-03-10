Het ging er zondagmiddag en -avond emotioneel aan toe na de WK allround in Thialf. Dat had alles te maken met twee schaatsiconen die afscheid namen van de sport. Voormalig tophockeysters en schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As zagen het met enige verbazing aan.

“We hadden in Thialf het afscheid van twee ongelofelijk grote schaatsiconen, Miho Takagi en Martina Sablikova", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met Hoog. "Takagi is de enige die ooit wereldkampioene sprint én allround is geworden. Dat is ook hartstikke knap. Zij is nog jong, ze is 31. Die had nog wel even door kunnen gaan.”

“Dat zei haar coach Johan de Wit ook. Die heeft haar echt proberen over te halen om gewoon door te gaan. Maar nee, het is gewoon klaar. Het is tijd voor andere dingen. Ze wil gaan studeren, de wereld rondreizen en genieten van de andere dingen die het leven te bieden heeft.” Daar heeft Hoog alle begrip voor.

Japanse Jutta Leerdam

"Wat ik wel wel mooi vond om te lezen, is dat Takagi een beetje hetzelfde heeft gedaan als Jutta Leerdam", aldus Van As. "Zij is weggegaan bij de Japanse bond, is dus een eigen ploeg gestart met Johan de Wit. Die zijn ongeveer elf jaar met elkaar verbonden geweest, hij is elf jaar haar trainer geweest en ze hebben ongelooflijk veel successen behaald.”

Dat Takagi het durfde om buiten de gebaande paden te gaan, maakt indruk op de twee vriendinnen. “Vet”, vindt Hoog. Van As: “Gewoon bijzonder knap. En zij heeft ook medailles gewonnen tot dit moment. Ze is gewoon derde geworden op de WK allround.”

Emotionele rivalen

Het afscheid van Takagi en Sablikova zorgde voor emoties bij Antoinette Rijpma-de Jong en ex-topschaatsster Ireen Wüst. "Gek is dat wel", vindt Hoog. "Grappig dat zij allemaal best wel betrokken met elkaar zijn in de schaatswereld dan. Of is dat maar schijn, denk je?” Van As: “Nee, het zijn rivalen geweest, maar je trekt natuurlijk jaren met elkaar op.”

Hoog denkt terug aan haar eigen tijd als hockeyster en de rivaliteit van Oranje met een Argentijnse superster. “Jij moest ook huilen toen Luciana Aymar ging stoppen, toch?", grapt ze. "Ik kan me niet voorstellen dat je gaat huilen als je concurrent gaat stoppen. Of je ex-concurrent natuurlijk."

“Het is denk ik ook misschien omdat een bepaalde generatie nu afscheid neemt", aldus Van As over de emoties. "En je groeit wel een soort van samen op. Ik denk dat het echt anders is dan met een teamsport. Iedereen doet een beetje hetzelfde, met het uitrijden zit je weer op die fiets naast elkaar. En ja, je hebt wel heel veel respect voor de tegenstander. Ja, het is anders dan bij ons, denk ik. En voor Antoinette was het misschien wel een voorbeeld. ”

'Je bent toch liefhebber'

“Toen Aimar stopte, waren wij gewoon blij", weet Van As nog. "De allerbeste speelster stopt gewoon.” Hoog met een knipoog: “Eindelijk werd het wat minder spannend tegen Argentinië. Hoe meer iconen stoppen, hoe beter.”

Van As kijkt er nu wel iets anders naar: "Zij was zo goed.” Hoog: “Nou, ik moet zeggen dat als wij toen beelden van haar zagen, dat ik er ook wel van kon genieten. Zij was zo goed.” Van As: “En je bent toch liefhebber.”

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering gaat het onder meer over de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin Max Verstappen nog moet wennen aan de veranderingen. Ook komen de gouden medailles van Jenning de Boo en Femke Kok op de WK sprint uitgebreid voorbij. Benieuwd? Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: