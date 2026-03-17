Joy Beune en Jenning de Boo gingen tijdens De Zilveren Bal de strijd met elkaar aan op de 3000 meter. De race trok veel bekijks, maar kan ook op kritiek rekenen. Sportpresentatrice Noa Vahle zet haar vraagtekens bij de clash. "Waarom moeten we dit soort wedstrijden doen?"

Ter afsluiting van het schaatsseizoen streden de twee toppers tegen elkaar op de 3000 meter. Die afstand had De Boo nog nooit gereden en Beune maakte de favorietenrol waar. In de laatste buitenbocht haalde ze haar tegenstander in. De race werd over het algemeen goed ontvangen bij sportliefhebbers, maar in de podcast HNM noemt Vahle een kritiekpunt.

'Waarom moet dat?'

"Ik begrijp best wel dat dat entertainmentwaarde heeft en ik heb het ook wel met plezier bekeken en het is hartstikke leuk voor Joy en voor Jenning, wat ik twee fantastische sportpersoonlijkheden vind", begint ze. "Maar dat wordt dan weer the battle of the sexes genoemd. Waarom moet dat?"

Die vraag zorgt voor verbazing bij haar collega's Merel Ek en Hélène Hendriks. "Waarom niet?", vraagt laatstgenoemde zich af. "Jenning heeft nog nooit een 3 kilometer geschaatst. Dus op voorhand kon je al verzinnen: Joy Beune gaat dat winnen", antwoordt Vahle.

Vergelijken

De uitkomst is volgens haar te voordehandliggend. Ze haalt ook het tennisduel tussen Aryna Sabalenka, nummer één van de wereld, en Nick Kyrgios aan. "Nou, die wedstrijd verloor ze. Nou, poeh poeh. Dat dachten we al", aldus Vahle. "Je hoeft toch niet de hele tijd dat te vergelijken met elkaar?"

Vahle vind dat sporten bij zowel de mannen als de vrouwen vermakelijk genoeg zijn om naar te kijken, ook zonder de vergelijking met elkaar te trekken. "Ja de vrouwenfinale van de US Open is leuk om naar te kijken", haakt Ek in. "Maar als je het dan vergelijkt inderdaad met de mannen dan is die wel leuker om naar te kijken."

Dat is precies het punt dat Vahle wil maken. "Dus waarom moeten we dat vergelijken? Waarom moeten we dit soort wedstrijden doen en het dan the battle of the sexes noemen?", vraagt ze zich nogmaals af. "Ik vind ook gewoon: vrouwenvoetbal is vrouwenvoetbal en mannenvoetbal is mannenvoetbal. Dat hoeven we niet te vergelijken."