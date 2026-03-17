Onlangs was er een heuse 'battle of the sexes' op het ijs, tussen topschaatsster Joy Beune en sprintkampioen Jenning de Boo. Over 3000 meter bleek Beune de snelste. Ook in Noorwegen vond er zoiets plaats, maar dan nog ludieker.

De Olympische Winterspelen waren voor de topschaatsers dit seizoen uiteraard het hoogtepunt. Ook daarna waren er nog belangrijke wedstrijden, zoals de WK allround en WK sprint in Thialf. Bij de vrouwen werd Ragne Wiklund de allroundkampioene.

En Wiklund, die vorig weekend ook nog de Noorse allroundtitel opeiste, werd in eigen land uitgedaagd door een landelijke bekendheid. Komiek Marius Thorkildsen durfde het tegen de topper op te nemen. Nationale omroep NRK maakte er een filmpje van.

'Grote mond'

Het bijschrift is: "Ragne Wiklund daagt Marius uit nadat hij een grote mond had over haar." De strijd loopt niet goed af voor de ongetrainde en schijnbaar niet al te getalenteerde komiek. Wiklund schiet er in de juiste schaatshouding vandoor, terwijl de arme Marius als een stijve hark wat met zijn benen schopt. Op Instagram geeft hij zijn nederlaag toe: "Geef me één jaar! Volgende winter verlies ik maar met één ronde verschil!"

Noors allroundkampioenschap

Wiklund was bij het Noors allroundkampioenschap in Bjugn een klasse apart. Ze had op de afsluitende 5000 meter zo ongeveer achteruit kunnen schaatsen en zou dan nog steeds niet in gevaar komen in het eindklassement.

De Noorse topschaatsster won alle afstanden op de NK en deed dat ook nog eens met groot machtsvertoon. Onder andere Aurora Grinden Løvas (de vriendin van Eitrem) en Dine Storelid deden mee, maar zij kwamen allemaal geen enkele keer in de buurt van de tijde van Wiklund.

Sander Eitrem

Bij de mannen was Eirem (olympisch kampioen 5000 meter en wereldkampioen allround) eveneens ongenaakbaar in eigen land. Na de sprintonderdelen stond hij echter nog niet bovenaan, maar zijn lange afstanden waren zo goed dat er niemand meer bij hem in de buurt kon komen. Eitrem reed op de vijf en de tien kilometer zelfs nog baanrecords. Daarmee mocht hij uiteindelijk ook met een grote voorsprong de titel op de NK op komen halen.

Bjarne Rykkje

Het Noorse schaatsen kon de titels op de WK allround in Thialf goed gebruiken. Bondscoach Bjarne Rykkje denkt zelfs dat bij de verstokte Noorse schaatsfans de allroundtitels belangrijker zijn dan olympisch goud. "Voor Noorwegen is dit het grootste wat er is. Dit is de traditie. Er was ineens al veel aandacht en nu winnen we dit."

Rykkje had gemerkt dat er ineens veel interesse in het schaatsen is in eigen land, waar de sport het in de afgelopen jaren met veel minder moest doen. "Na de Spelen hebben we het momentum. Er is echt iets losgekomen en dat is ook te merken bij de schaatsbond qua interesse. Mijn baas zei vooraf dat het echt zou helpen als hier iets zou gebeuren, dan had hij iets meer speelruimte. Ik denk dat we daarvoor hebben gezorgd."