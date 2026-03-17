Jutta Leerdam is al jaren de beroemdste schaatsster ter wereld en sinds de Winterspelen van Milaan is er helemaal geen houden meer aan. Dat bleek afgelopen week nog maar eens tijdens een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Het moment roept nogal wat reacties op.

“Heb jij Jutta Leerdam en Jake Paul op bezoek bij Donald Trump hebben gezien?”, vraagt voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast aan haar vriendin en oud-collega Naomi van As. Die kan dat niet ontkennen, al stelt ze er weinig aandacht aan te hebben besteed. Hoog vertelt dat ze het overal voorbij zag komen: “Er is veel over geschreven.”

Trump sprak tijdens zijn speech in Hebron, Kentucky lovende woorden over de Nederlandse topschaatsster. Paul was rond de toespraak ook op het podium te vinden en kreeg de nodige complimenten van Trump, die zich vervolgens tot Leerdam richtte. "Ze is een mooi persoon en een sterke atlete. Ik heb haar het goud zien winnen. Ze is geweldig", zei hij onder meer.

'Maken dat ze wegkomt'

“Jake Paul is groot fan van Donald Trump", weet Hoog. "En Angela de Jong had een column geschreven met een ongevraagd advies dat hij zo snel mogelijk weg moest bij Jake Paul. Nou, ik denk wel dat Jutta Leerdam naar Angela de Jong luistert…”

Van As lacht met Hoog mee: “Ze moet zo snel mogelijk maken dat ze wegkomt. Maar dat is toch gewoon als je met je hoofd boven het maaiveld uitkomt. Dan krijg je ongevraagde adviezen. Mensen vinden overal wat van. Ik denk niet dat ze het gelezen heeft. Die zit daar lekker in Puerto Rico.”

'Toch best wel gek'

“Wel bizar dat Donald Trump haar echt benoemde", vindt Hoog. "Where is Jutta, where is Jutta?", doet ze een vrij aardige imitatie van de president. “Met dat bekkie van hem. Echt zo zoeken waar ze was. Dat lijkt me toch best wel gek.” Van As: “Ja, zo’n meisje uit het Westland, uit dat kleine Nederland.” Hoog: “En dan word je in een keer door Donald Trump genoemd.”

Voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke week speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door in hun podcast. Deze week aandacht voor onder meer het bijzondere duel tussen Joy Beune en Jenning de Boo, het laatste schaatsnieuws, de problemen van Max Verstappen en de irritatie van Lieke Klaver.