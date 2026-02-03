De Nederlandse schaatsers gaan op de Olympische Spelen in een nieuw pak rijden, dat voor nog snellere tijden zou moeten zorgen in Milaan. Ex-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As zijn blij met die ontwikkeling, net als Jutta Leerdam. Al is zij ook kritisch als het gaat om nieuwe uitvindingen.

"Er is veel om te doen, om die schaatspakken", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast. De nieuwe outfit zou volgens de fabrikant namelijk wel eens het verschil kunnen maken tussen wel of geen medaille. "Wie heeft het snelste pak? Het meest aerodynamische pak?", daar gaat het volgens de oud-hockeyster om.

"Er komt altijd een TeamNL-pak waar die schaatsers in gaan rijden", aldus Van As over de aanloop naar de Olympische Spelen. "Alleen dit pak was dus al klaar en daar hebben vier schaatsers op het OKT al in gereden. En deze schaatsers hebben zich ook allemaal geplaatst." Stijn van de Bunt, Suzanne Schulting, Sebas Diniz en Tijmen Snel maakten in december in Thialf allemaal een prima indruk.

De producent beweert zelfs dat het zo'n acht procent sneller is dan de outfits van de buitenlandse schaatsers. "Volgens de ontwikkelaar is het echt een heel goed hybride pak en kan het echt wel snellere tijden opleveren", vervolgt Van As. "Nou ja, je ziet het al. Degenen die het dus aanhadden op het OKT hebben zich geplaats en heel hard geschaatst."

Jutta Leerdam

"Ik zag dat Jutta Leerdam er ook heel tevreden over was en dat die best wel kritisch is altijd", merkt Hoog op. "Dat zij nooit zomaar iets aanneemt, maar altijd wil weten waarom het aerodynamischer is en elk detail wil weten."

"En dat pak van haar moest dus nog aangepast worden", zegt Van As. "Zij moest iets langere benen en iets langere armen hebben. Dat wordt nu dus langer gemaakt." Daarbij kwam de tweevoudig olympisch kampioene tot inzicht hoe belangrijk al die kleine veranderingen zijn. "Ik las een interview met degene die dat dus doet en die zei: 'Als het te lang is kunnen ze het daar wel weer korter maken.' Toen dacht ik: oh ja, het is natuurlijk allemaal maatwerk en handwerk."

Gemiste kans

"Het gekke vond ik wel dat dus niet alleen de Nederlanders in dit pak rijden, maar ook de Canadezen en de Italianen", vervolgt Van As. Dat komt omdat die landen net als Nederland geïnvesteerd hebben in de ontwikkeling ervan. "Dan hebben we er dus geen voordeel aan", zegt Hoog. "Nee, maar het is een Nederlandse fabrikant. Dan heb je dus niet als Nederland het alleenrecht op deze pakken. Of NOC*NSF of de KNSB, ik weet niet hoe dat dan gaat, had meer doekoe's (geld, red.) moeten neerleggen. Gemiste kans", besluit Van As.

Luister de podcast

