Plots was daar vlak voor de Olympische Spelen groot nieuws voor de Nederlandse schaatsers. Vlak voor het sportspektakel in Milaan losbarst, blijkt Nederland mogelijk goud materiaal in handen te hebben. Er is veel enthousiasme over een nieuw en, zo wordt gezegd, razendsnel schaatspak. In het buitenland hebben ze dat ook meegekregen.

De Nederlandse schaatsers gaan in een zogeheten 'hybride' schaatspak rijden. Daar is jaren aan gewerkt en moet voor snellere tijden zorgen. Een kledingontwerper die er bij betrokken was, claimt zelfs dat het acht procent sneller kan zijn dan de pakken van de concurrentie. Ook Italië en Canada hebben de pakken in handen.

Pakken waren succes op OKT

Op het OKT reden Stijn van de Bunt, Suzanne Schulting, Sebas Diniz en Tijmen Snel met de verwachtingsvolle pakken. Toeval of niet: zij maakten alle vier veel indruk en komen ook op de Spelen in actie.

Reactie uit België

Raken alle andere landen nu ineens in paniek? In België in elk geval niet. Namens onze zuiderburen komen Bart Swings, Indra Médard, Mathias Vosté, Sandrine Tas, Fran Vanhoutte en Isabelle van Elst in actie. Met name Swings is een kanshebber op een medaille bij de mass start. Zodoende is schaatsen ook bij hun een geliefde sport en wordt er veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld in Sporza Daily, waar een speciale Winterspelen-aflevering werd opgenomen.

'Psychologische oorlogsvoering'

Uiteraard ging het ook daar ook even over de veelbesproken pakken. Commentator Bert Sterckx ligt er niet wakker van. Hij spreek zelfs van 'psychologische oorlogsvoering' door de Nederlanders. "Een voordeel van acht procent, dat lijkt mij toch enorm overdreven", bracht hij met een harde lach uit. Sterckx denkt dan ook dat het alleen op de lange afstanden voor bijvoorbeeld Van de Bunt een beetje voordeel kan hebben, maar op andere onderdelen niet.

Verrassing van België

Ook Olav Spahl, de directeur topsport van het Belgisch Olympisch Comité, wordt er niet heel warm van. "Dit kennen wij uiteraard van de Olympische Spelen, dat er weer zoiets (nieuws, red.) komt. Wij hebben ook nog een of andere verrassing binnen Team Belgium", zo beweert hij.

Wat de pakken van de Nederlanders op gaat leveren, weten we vanaf volgende week. De Winterspelen beginnen vanaf vrijdag 6 februari. De slotdag vindt op zondag 22 februari plaats.

