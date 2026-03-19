Voor de wereldwijde schaatstop zit het lange olympische seizoen er eindelijk op. Jenning de Boo beleefde een van de beste jaren uit zijn carrière en kan zich opmaken voor vakantie. Hij deelt op Instagram wat plaatjes van zijn allerlaatste training, en krijgt daarmee de lachers op de hand van zijn schaatscollega's.

De afgelopen maanden waren zeer druk voor Jenning de Boo. Met de Olympische Spelen, gevolgd door de WK sprint, een heleboel huldigingen en ook nog eens de battle of the sexes tegen Joy Beune, is de wereldkampioen behoorlijk geleefd. Nog één keer geeft hij alles tijdens zijn laatste training voor hij gaat genieten van een welverdiende vakantie.

Laatste training

"Laatste trainingssessie", schrijft De Boo bij een collage kiekjes waarin hij in ontbloot bovenlichaam nog één keer vol gas geeft. Ondanks dat de afgelopen week wellicht wat meer in het teken stond van genieten, ziet de Groningse schaatser er nog steeds behoorlijk fit uit.

Grappige reacties

Alhoewel niet iedereen is het daar mee eens. Zijn 'fitte' foto's leiden tot een stortvloed aan gekscherende reacties van collega's. Zo reageert Kjeld Nuis, met wie De Boo goed bevriend is en bekend staat als het duo Geer en Goor, met een leuke grap. "Je mag wel wat meer gaan eten Geer", zegt Nuis met een knipoog. De Boo antwoordt daar op zijn beurt dan weer heel gevat op. "De vakantie is begonnen hè", laat hij weten.

Ook meervoudig olympisch kampioen shorttrack Jens van 't Wout, met wie De Boo lang in de Nederlandse selectie reed, kan het niet laten om de draak te steken met de wereldkampioen sprint. "Aan het wachten op de sexy TikTok-plaatjes", aldus een jolige Van 't Wout. Broer Melle komt dan weer met 'hou op met me hoor'.

Beune en Prins

Echter zijn er ook nog collega's die het afgetrainde lichaam van de 22-jarige De Boo kunnen waarderen. Onder meer Joy Beune, van wie De Boo een direct duel over 3000 meter verloor, en zijn veelbesproken teamgenoot Tim Prins reageren met waarderende emoticons.

Vakantie

Nu is het dan eindelijk echt tijd voor vakantie voor de schaatser van Team Reggeborgh. En daar gaat De Boo het bovendien goed van nemen. Eerder vertelde de winnaar van tweemaal olympisch zilver al dat hij eerst naar Zuid-Afrika gaat, gevold door tripjes naar Marokko en Spanje. Met het uitrusten moet het dus wel goed komen voor De Boo.