De Nederlandse mannen strijden dinsdag om de medailles op de ploegenachtervolging bij de Winterspelen. De veelbesproken schaatsers Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en reserve Marcel Bosker moeten bondscoach Rintje Ritsma aan succes helpen na jaren van gedoe op het teamonderdeel. Nederland rijdt in de halve finales tegen gastland Italië. Volg de strijd om de medailles hier live.

Bij de mannen is één ding al duidelijk: er komt sowieso een nieuwe olympisch kampioen. Noorwegen won op de Winterspelen in Beijing (2022) en Pyeongchang (2018), maar werd zonder Sander Eitrem in de trein vijfde in de kwartfinales. Een plek bij de beste vier was nodig om naar de halve finales te mogen. Nederland drukte de Noren uit die top-vier en ging dus als laatste land naar de halve finale van dinsdag. Daarin treft het gek genoeg niet de 'Pain Train' uit de Verenigde Staten, die wereldkampioen en wereldrecordhouder zijn.

Halve finales ploegenachtervolging

Zij werden in de kwartfinales op tijd geklopt door thuisland Italië. De ploeg van topper Davide Ghiotto ging daardoor als eerste door en treft nummer vier Nederland in de eerste halve finale. Nederland rijdt tegen het gastland in een andere opstelling, want bondscoach Ritsma geeft Bergsma de voorkeur boven Bosker.

Om 14.30 uur moeten de twee trio's het rechtstreeks tegen elkaar opnemen voor een plek in de grote finale om het goud en zilver. De verliezers moeten het doen met de troostfinale om brons. Daarin komt dus Nederland of Italië en aan de andere kant Amerika of China.

Om de vrouwen heen

Na de halve finales is het bijna twee uur wachten op de medailleraces. Om 16.22 uur is eerst de 'B-finale' om het brons, waarna om 16.28 uur de grote finale om het goud en zilver is. Tussendoor zijn de halve finales en grote finales bij de vrouwen op de ploegenachtervolging. Daarin maken wereldkampioenen Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud een goede kans op goud.