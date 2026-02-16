De ploegenachtervolging bij de mannen zorgde in aanloop naar de Olympische Winterspelen voor een hoop gesprekstof en dat is in Milaan niet anders. Zeker niet doordat bondscoach Rintje Ritsma voor de halve finale Jorrit Bergsma de voorkeur geeft boven Marcel Bosker. Die keuze leverde natuurlijk ook wat vragen op, maar één daarvan vond Ritsma 'een beetje flauw'.

Diezelfde Bosker werd namelijk speciaal voor de ploegenachtervolging toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor de Spelen. Hij viel ondanks zijn derde plaats op de 5000 meter bij het OKT net buiten de matrix, maar de selectiecommissie van schaatsbond KNSB besloot hem toch mee te nemen. Dat was erg zuur voor Tim Prins, want hij kon door die keuze fluiten naar zijn olympische debuut.

Bosker reed zondag dan ook samen met Stijn van de Bunt en Chris Huizinga in de kwartfinales en het drietal wist zich met de vierde tijd ternauwernood te plaatsen voor de halve finales. Daarin kiest Ritsma ervoor om niet met Bosker, maar met Jorrit Bergsma te rijden. Hij vond namelijk dat er snelheid ontbrak in de kwartfinales.

'Flauwe vraag'

Het besluit van Ritsma is op pikant te noemen doordat de deelname van Bosker aan de Spelen flink wat stof deed opwaaien. Mede doordat het ten koste ging van Prins. Ritsma kreeg maandag na het bekendmaken van de opstelling voor de halve finale dan ook de vraag of het een gevoelige keuze is om uitgerekend Bosker te passeren voor het duel met de Italianen.

"Dat vind ik een beetje een flauwe vraag", reageerde de bondscoach. "Ik heb aangegeven dat we het met zijn vieren doen. Jorrit stond hier toen Marcel reed en Marcel is er nu Jorrit rijdt."

Ritsma hoopt op medaille

Van de Bunt, Bergsma en Bosker strijden dinsdag met de Italianen om een plek in de finale. Het gastland reed zondag de snelste tijd in de kwartfinales. Als er verloren wordt dan wacht nog de strijd om het brons. Als Nederland een medaille overhoudt aan de ploegenachtervolging bij de mannen dan is Ritsma een tevreden man: "Brons zou een hele mooie kleur zijn."