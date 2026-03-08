Voor Marcel Bosker zit de WK allround er na zijn 1500 meter zo goed als zeker op. Alleen een wonder in de slotritten kan de Nederlands kampioen nog naar de afsluitende 10.000 meter helpen. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt maken nog wel een goeie kans, maar alle ogen zijn gericht op Jordan Stolz en Sander Eitrem, die tégen elkaar rijden op de 1500 meter. Daarna volgt een harde 'cut-off'. Volg hier de WK allround bij de mannen live.

De Amerikaan Stolz pakte zaterdag al een ruime voorsprong op de 500 meter. Met zijn tijd van 34.22 liet hij de concurrentie ver achter zich. Ook op de 5000 meter reed hij voor zijn doen (als sprinter) een goede rit. Daar klokte hij 6:19.66, waardoor hij bovenaan staat in het klassement.

Maar Sander Eitrem zit hem op de hielen. De Noorse schaatser zorgde voor sensatie in Heerenveen met een baanrecord: 6:01.61. De twee nemen het zondag tegen elkaar op in de slotrit van de 1500 meter. De 21-jarige Stolz won in Milaan nog het zilver op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen.

Nederlanders

De Nederlanders ontlopen elkaar op de derde afstand van de WK allround. Bosker kwam als eerst in actie in rit acht. Hij startte in de binnenbaan tegen de Duitse Gabriel Groß en had een wonder nodig om zich in de top-acht van het klassement te schaatsen. Dat was nodig vanwege zijn matige tijd op de 5000 meter. Hij redde het echter niet. Chris Huizinga verloor zijn rit van Ricardo Lorello, maar gaat wel door. Daarna start Van de Bunt in de buitenbaan tegen Metodej Jilek.

Nederlands kampioen

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen.

Stolz heeft voor zondag op de 1500 meter 2,75 seconden voorsprong op Eitrem en 3,18 op diens landgenoot Peder Kongshaug. Van de Bunt moet 7,47 seconden goedmaken op Stolz. Chris Huizinga werd met 6.11,69 vijfde. Hij staat achtste in het klassement op 7,96 seconde van Stolz.

Regel voor slotafstand

Na de 1500 meter gebeurt er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Uit de top-zestien van de totaalstand worden acht schaatsers geselecteerd die na drie afstanden de meeste punten hebben en die de beste tijden op de langste afstanden tot nu toe hebben gereden. Dit om een zo spannend mogelijke slotafstand te krijgen, die niet ellenlang duurt met veel te veel 'kansloze' deelnemers.