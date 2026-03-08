De Nederlandse mannen spelen een bijrol op de WK allround en dat is volgens Chris Huizinga al twee jaar zo. De rijder van Team Essent zag zijn hoop op een goed klassement in duigen vallen op de korte afstanden. Hij vindt het allrounden niet meer interessant en dat komt vooral door de bepalingen van de ISU, zo vindt Huizinga in Thialf.

"Het is een beetje wat ik verwacht had", begint Huizinga na zijn onverwachts goeie 1500 meter op de slotdag van de WK allround. Hij wist al lang dat een podiumplaats er voor hem en de andere Nederlanders er niet in zat. "Er zijn een paar jongens die beter zijn en dat is al twee jaar zo sinds Patrick Roest ernaast staat. Dus we hoeven er wat dat betreft niet raar van op te kijken dat de Nederlanders niet meedoen."

Meer focus op losse afstanden

Roest zit al twee jaar in de lappenmand na een bizarre nasleep na een getrokken kies. Hij werd nooit meer de oude en is daardoor ook niet op de WK allround aanwezig. Maar volgens Huizinga is er meer aan de hand dan het feit dat Nederland nu even geen toppers heeft in het allrounden. "De ogen zijn meer op de losse afstanden gefocust en persoonlijk brengt mij dat ook veel op de vijf en tien kilometer. Om nu alles over de kop te halen, zit er effe niet in."

'ISU maakt het moeilijker'

Hij zou zich een jaar moeten omturnen en focussen op het allrounden om goed te zijn op een WK en daar is simpelweg geen tijd en aandacht voor. "Dat zit er niet in als ik heel eerlijk ben. De ISU (schaatsunie, red.) maakt het moeilijker door het om de twee jaar te doen. Een EK (ook om de twee jaar en dus wisselen EK's en WK's elkaar af) is echt veel minder belangrijk, dat zag je vorig jaar ook toen de toppers eerder vertrokken om naar Calgary te gaan."

'ISU luistert niet'

Volgens Huizinga moet de ISU naar de schaatsers luisteren. "De ISU moet beslissen om weer elk jaar een WK te organiseren, anders wordt het niet interessant. Dat hebben we met z'n allen jaar in jaar uit gezegd dat we dat willen, elk jaar een WK. Ook als atleten hebben we dat aangekondigd, maar de ISU luistert niet."