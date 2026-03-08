Sander Eitrem kroonde zich zondag tot winnaar van de WK allround. In een direct duel op de tien kilometer was hij veelvraat Jordan Stolz de baas. Maar het had weinig gescheeld of de twee waren allebei niet over de finish gekomen.

Voorafgaand aan de laatste afstand had Jordan Stolz nog een voorsprong van bijna 23 seconden op zijn naarste concurrent Sander Eitrem. Maar de Amerikaan zakte er, na vier dagen keihard knokken, hard doorheen op de tien kilometer. Eitrem moest het behoorlijk gat dichten, en ging zeer snel van start. Dat leidde echter bijna tot een aanrijding tussen de twee kanshebbers op goud.

Contact

De Noor ging namelijk zo veel sneller dan zijn tegenstander, dat Eitrem Stolz een ronde inhaalde. Echter reden de schaatsers die ronde dus ook in dezelfde baan, waardoor er een penibele situatie ontstond. Eitrem moest zijn opponent namelijk inhalen in dezelfde buitenbaan als waar Stolz reed. En dat leek de Amerikaan niet helemaal goed door te hebben.

Op de opmerkelijke beelden is te zien dat de 24-jarige Noor maar ternauwernood langs de Amerikaan komt. Even is er zelfs contact, daar Eitrem met zijn hand een zacht tikje geeft op de onderrug van Stolz. Daardoor wist de atleet uit Wisconsin dat zijn tegenstander al naast hem zat, waardoor het maar nipt goed ging. Het deerde Eitrem overigens niet, want na het incident bleef hij stoïcijns doorschaatsen.

Titelstrijd

Uiteindelijk bleek Eitrem zo veel sneller dat hij het grote gat meer dan goed maakte. Daarmee werd hij de eerste Noorse wereldkampioen allround, na Johan Olav Koss in 1994. Voor de Noren werd het een dubbelslag, aangezien Ragne Wiklund bij de vrouwen de beste was. Stolz verloor zelfs zo veel tijd dat hij als vierde is geëindigd. De dubbel bleek de Amerikaan dus toch te zwaar.