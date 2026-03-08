Marijke Groenewoud is op de WK allround de beste Nederlandse geworden. De topschaatsster werd dankzij een ijzersterke afsluitende vijf kilometer tweede en hield Miho Takagi en Joy Beune achter zich. Maar op de Noorse Ragne Wiklund stond het hele weekend geen maat en dus is zij voor het eerst wereldkampioene.

De 25-jarige Wiklund werd de eerste Noorse allroundkampioene sinds 1938, 88 jaar geleden dus. De emoties waren dan ook groot in het Noorse kamp. Achter de boomlange schaatsster probeerde Takagi op de 5000 meter Groenewoud achter zich te houden, maar zag ze haar tijd steeds harder teruglopen ten opzichte van het schema van de Nederlandse. Net als twee jaar geleden is Groenewoud de nummer twee op de WK. Takagi pakt het brons, voor de uittredend wereldkampioene Joy Beune.

Spannend klassement

Beune leek de beste papieren te hebben, maar moest haar meerdere erkennen in Groenewoud in een rechtstreekse rit en zag haar landgenote ook over haar heen gaan in het spannende klassement. Met alleen nog Takagi-Wiklund te gaan droomden allebei de Nederlandse vrouwen nog van het podium, maar hield de afscheidnemende Japanse genoeg over om Beune van het podium te houden. Antoinette Rijpma-de Jong is een onbekende op de 5000 meter en reed verdienstelijk, maar deed niet mee om de podiumplekken.

Wiklund de allerbeste

Wiklund won zowel de 3000 meter als de 5000 meter en sloeg daarmee al een groot gat. Ze bleek echter ook op de 500 meter (vijfde) en 1500 meter (derde) zo sterk dat ze niet te achterhalen was. Haar voorsprong was meer dan zes seconden op de nummer twee. Groenewoud werd op de langste afstanden twee keer tweede en een keer vierde op de 1500 meter. Zij baalde vooral van haar slordige 500 meter.

Joy Beune

Beune won twee jaar geleden de wereldtitel ten koste van Groenewoud en verdedigde dus in een vol Thialf haar wereldtitel. Ze haalde flink uit op 'haar' 1500 meter en zorgde daarmee voor een hele spannende slotafstand. Met een vijfde plek op de 5000 meter kon ze zich echter nét niet op het podium rijden. Ze kwam uiteindelijk 1,59 seconde tekort voor het brons van Takagi.

Aanwijsplekken

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum. Topper Merel Conijn kon daardoor niet meedoen en baalde daar stevig van.