Veel schaatsers hopen op de slotdag van de WK allround in Thialf nog op een goede klassering, maar zijn daarvoor afhankelijk van een speciale regel die alleen op de klassieke vierkamp geldt. Schaatsunie ISU heeft namelijk in de regels opgenomen dat niet iedereen de langste afstand mag rijden. Daarom gebeurt er zondag iets opmerkelijks na de 1500 meter.

Op basis van het klassement na twee van de vier afstanden wordt zondag de slotdag van de WK allround afgetrapt met de 1500 meter bij de mannen en de vrouwen. Na drie van de vier afstanden is dan vervolgens aardig duidelijk hoe het klassement eruit ziet. Echter moet dan de langste afstand, en dus een ware uitputtingsslag, nog volgen. De vrouwen sluiten af met een 5000 meter en de mannen rijden een 10.000 meter. Alleen mogen er maar acht rijders per afstand meedoen.

Harde 'cut-off'

Bij de vrouwen staan er vanaf 13.30 uur deelnemers aan de start van de 1500 meter. Na die afstand maakt de ISU een harde 'cut-off', want er blijven er dus maar acht over die mogen strijden om de allroundtitel. Die acht worden bepaald op basis van twee criteria: de algemene tussenstand na de drie gereden afstanden én de tijden op de voorgaande langste afstand. Bij de vrouwen mogen dus ook de sterkste 3000 meter-rijdsters nog meedoen als ze niet in de top van het algemeen klassement staan.

Ook bij de mannen

Bij de mannen werkt het evenzo. Daar staan nog 23 schaatsers aan de start van de 1500 meter en weet bijna tweederde van het veld dat ze niet terug hoeven komen voor de 10.000 meter. Ook daar wordt onder acht deelnemers een streep getrokken en valt de rest af. Zo strijden de acht grootste kanshebbers op een goede tien kilometer voor een mogelijkheid op een goede eindklassering. Ook de beste 5000 meter-rijders vallen onder die acht.

Waarom?

De ISU wil een zo spannend mogelijke slotdag met zoveel mogelijk kanshebbers aan de start. Omdat de slotafstanden ook meteen de langste van het hele weekend zijn, is er een beperkt deelnemersveld. Zo duren de langste afstanden niet (onnodig) lang en gaat in principe elke rit ergens om. Pas na de 1500 meter wordt bekend welke acht mannen en vrouwen mee mogen strijden om de allroundtitel in Thialf. Daar zullen dus nog vier ritten per afstand gereden worden.

Alle toppers er sowieso bij

Er wordt nauwelijks gemorreld aan de top van het klassement en dus zijn alle toppers er sowieso bij, van Jordan Stolz tot Sander Eitrem en van Joy Beune tot en met Antoinette Rijpma-de Jong. De 'cut-off' is vooral bedoeld om de onderkant uit het toernooi te halen.