Na een dagje zonder langebaanschaatsen is het woensdag 11 februari tijd voor de 1000 meter voor mannen op de Olympische Winterspelen. Wereldkampioen Joep Wennemars, Jenning de Boo en Kjeld Nuis gaan een gooi doen naar nieuwe medailles voor TeamNL. Check hieronder de loting voor de dubbele sprint. De Boo heeft het zwaar, met een rechtstreeks duel tegen Jordan Stolz.

Het is voor het eerst dat het drietal in wedstrijdverband het ijs in het Milano Speed Skating Stadium betreedt. Nuis was er zaterdag aanwezig als supporter, waar hij zijn vriendin Joy Beune toejuichte op de 3000 meter. Zonder succes, want Nederland bleef die afstand zonder eremetaal. Ook na zondag stond de teller nog op nul medailles. Daar kwam maandagavond verandering in na een sublieme 1000 meter voor vrouwen. Jutta Leerdam maakte haar droom waar met olympisch goud, zilver ging naar Femke Kok.

Nieuwe kans op medailles op 1000 meter

Dinsdag bleef het leeg in de ijshal in Milaan op de Winterspelen. Dus moeten Wennemars, De Boo en Nuis nog langer geduld hebben om hun olympische toernooi te beginnen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in december won De Boo voor de regerend wereldkampioen en teamgenoot Nuis. Laatstgenoemde pakte in 2018 de olympische titel op de 1000 meter.

Vier jaar later was Nuis er niet bij. Dit keer zal het ontzettend zwaar worden om goud te veroveren, bij aanwezigheid van het Amerikaanse schaatsfenomeen Jordan Stolz. Toch is ook hij te verslaan, bewees Wennemars op de WK afstanden in maart. Op de World Cups dit jaar stond er echter geen maat op Stolz, die vijf 1000 meters won.

Loting 1000 meter mannen

Een dag voor de 1000 meter rolde de loting binnen. Daar viel op dat Kjeld Nuis vroeg in actie komt. Hij betreedt in rit 10 de baan tegen Taiyo Nonomura. Dat is de tweede race na de dweilpauze. Meteen daarna komt Joep Wennemars in actie tegen Ziwen Lian uit China. Dan zitten er twee ritten tussen voordat de titanenclash tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz op het programma staat.

De Boo en Nuis hebben de pech dat ze eindigen in de buitenbocht. Toch bewezen Leerdam en Kok dat het niets uitmaakt, zij werden immers 1 en 2 op de 1000 meter bij vrouwen. Wennemars sluit af met een binnenbocht.