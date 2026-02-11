Jenning de Boo heeft een mooie zilveren medaille te pakken op de olympische 1000 meter in Milaan. De Nederlandse topschaatser werd weliswaar op waarde geklopt door het Amerikaanse schaatsfenomeen Jordan Stolz, maar zal zeker blij zijn met zilver. Alleen zal er vooral nog lang worden nagepraat over het drama dat zich rond Joep Wennemars voltrok. Door een ongeoorloofde actie van zijn tegenstander werd hem een medaille door de neus geboord.

Joep Wennemars beleefde een dramatische avond op de 1000 meter in Milaan. De Nederlander zette in zijn eerste rit nog de snelste tijd tot dat moment neer, maar was na afloop ziedend omdat hij op de kruising flink werd gehinderd door zijn tegenstander. Met de sterke concurrentie in de laatste ritten bleek zijn tijd niet genoeg voor een medaille. Wennemars kreeg na afloop van alle ritten een nieuwe kans, maar had in zijn tweede poging niet meer genoeg over om nog in de buurt van het podium te komen.

Kjeld Nuis kwam als eerste Nederlander in actie op de 1000 meter in Milaan en reed naar een tijd van 1.07.65. De Nederlander temperde vooraf al de verwachtingen: goud op deze afstand zou lastig worden. Nuis richt zich deze Spelen vooral op de 1500 meter, waar zijn grootste kansen liggen. Opvallend feit: de routinier verloor op de Olympische Spelen nog nooit een rit en pakte al drie keer goud, maar zelf hield hij er al rekening mee dat daar in Milaan verandering in zou komen, mede door de zware concurrentie van onder anderen Jordan Stolz en Joep Wennemars.

Jenning de Boo kwam als laatste Nederlander in actie op de 1000 meter en stond in een rechtstreeks duel met topfavoriet Jordan Stolz. De Nederlander reed een sterke race en zette de tweede tijd neer, maar moest zijn meerdere erkennen in Stolz. De Amerikaan maakte opnieuw indruk en dook zelfs onder het olympisch record, waarmee hij de leiding stevig in handen nam. Het is de eerste medaille voor Jenning de Boo die later ook nog op de 500 meter tot de favorieten behoort.