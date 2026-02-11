Een enorme deceptie voor Joep Wennemars op de 1000 meter. De Nederlander leek hard op weg naar een medaille, toen zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen hem in de weg zat. Op de kruising raakten ze elkaar, waardoor de race van Wennemars naar de vaantjes was. Bekijk de beelden hieronder.

Wennemars schaatste op het moment in de buitenbaan en had voorrang. Maar daar trok Lian zich niets van aan. De Nederlander kon op het nippertje een valpartij voorkomen en schaatste door naar het einde. Uiteindelijk finishte Wennemars op een vijfde plek achter Jordan Stolz, Jenning de Boo, Zhongyan Ning en Damian Zurek. Dat had hoger kunnen zijn, als het vreselijke gebeuren niet had plaatsgevonden. Wel koos Wennemars er voor om opnieuw te schaatsen.

Het zorgde voor een ingetogen feestje van Stolz, die het olympische record van Gerard van Velde uit de boeken reed. Ook De Boo wilde zijn al zekere medaille nog niet helemaal vieren.

Bekijk de beelden van de veelbesproken kruising van Joep Wennemars

Bron: Eurosport/HBO Max

Teleurgestelde Wennemars kan niet stunten

Wennemars mocht herkansen, het hele stadion bleef er voor zitten. De 23-jarige schaatser werd naar voren geschreeuwd door het aanwezige publiek, maar het mocht niet baten. In zijn tweede poging lukte het Wennemars niet om sneller te rijden. Dus was zijn "olympische droom naar de kloten", zei hij.