Nadat de vrouwen zaterdag het schaatsen op de Winterspelen aftrapten met de 3000 meter, is het zondag tijd voor de 5000 meter mannen. Marcel Bosker, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hopen op een stunt en komen al vroeg in actie op het onderdeel. De titelfavorieten zitten in de laatste paar ritten.

Schaatsers Marcel Bosker en Stijn van de Bunt komen bij de Olympische Spelen in Milaan al in de eerste twee ritten in actie op de 5000 meter. Chris Huizinga zit in de zesde rit, meteen na de dweil.

Bosker neemt het in de eerste rit op tegen Gabriel Gross uit Duitsland. Van de Bunt, die in december verraste met de zege op het olympisch kwalificatietoernooi, neemt het in de tweede rit op tegen de Noor Sigurd Henriksen. Huizinga treft de Oostenrijker Alexander Farthofer.

De kersverse wereldrecordhouder Sander Eitrem uit Noorwegen neemt het in de voorlaatste rit op tegen Metodej Jilek uit Tsjechië. Ted-Jan Bloemen, geboren in Nederland maar rijdend voor Canada, schaatst de laatste rit tegen de vorige wereldrecordhouder, de Fransman Timothy Loubineaud.

De 5000 meter begint zondag om 16.00 uur. Dan mag Bosker dus meteen aan de bak. Dat hij, Van de Bunt en Huizinga niet pas in de laatste paar ritten zitten is geen verrassing. Ze behoren niet tot de gedoodverfde favorieten en behaalden ook weinig aansprekende resultaten in wereldbekerwedstrijden. Van de Bunt reed twee weken in Inzell zelfs pas zijn eerste World Cup.

Verrassing op 3000 meter

Op de 3000 meter viel Nederland buiten de medailles, want Joy Beune werd er vierde, Marijke Groenewoud achtste en Merel Conijn negende. Toch biedt dat ook hoop, want winnares Francesca Lollobrigida zorgde juist voor een sensatie. Zij werd door weinigen kansrijk geacht, maar stuntte met een verrassende olympische titel. Wie weet kunnen mannen als Van de Bunt en Huizinga ook voor zo'n suprise zorgen.