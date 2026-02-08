Marcel Bosker sloeg zondag bij de start van zijn olympische rit op de 5 kilometer in Milaan dicht. "Ik was vrij relaxed tot ik het ijs op ging. Bij de start voelde ik een hartslag van 170", vertelde de Nederlandse schaatser in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium.

Bosker kwam tot een tijd van 6.17,47 en bleef daarmee ver verwijderd van het erepodium. "Ik wil de spanning daar totaal niet de schuld van geven, want ik heb wel vaker een belangrijke rit geschaatst en toen ging het goed", liet hij na afloop weten.

"Hoe ik die spanning moet omschrijven? Je voelt in één keer alles en mijn hartslag was gelijk hoog", legde Bosker uit. De start van de race hielp ook niet mee, vertelde Bosker. "Ik maakte heel veel missers en kwam niet goed weg. Ik schaatste vanaf het begin achter de feiten aan en krabbelde naar de finish."

Teleurstelling

Bosker beet het spits af voor Nederland op de 5000 meter in Milaan. Met een tijd van 6.17,47 was hij drie seconden langzamer dan zijn tegenstander Gabriel Gross uit Duitsland. Een teleurstellend resultaat voor Bosker, die niet in de buurt kwam van het podium met zijn rit. Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma aangewezen voor de ploegenachtervolging nadat hij zich niet direct voor de Spelen wist te plaatsen op het OKT.

Ook debutant Stijn van de Bunt en Chris Huizinga kwamen namens Nederland in actie op de 5000 meter. Eerstgenoemde kwam met een tijd van 6.12,94 tekort om mee te doen voor de medailles in Milaan. Huizinga was de beste Nederlander met een tijd van 6.11,58.