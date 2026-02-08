Stijn van de Bunt was de grote sensatie op het OKT en dus maakte hij zondag op de 5000 meter zijn debuut op de Olympische Winterspelen. De Nederlander reed een degelijke race, maar een medaille zat er niet in. Van de Bunt onthulde na afloop dat hij erg zenuwachtig was voor de race.

Van de Bunt was voor dit seizoen zeker niet een naam die iedereen had opgeschreven als deelnemer aan de Spelen, maar op het OKT verraste hij vriend en vijand met zijn optredens op de lange afstanden. Op de 5000 meter in Milaan maakte hij zodoende zijn olympisch debuut en kwam hij uiteindelijk tot een tijd van 6.12,94. Dat bleek uiteindelijk niet goed genoeg voor een medaille, want Van de Bunt werd negende.

'Tijdens de busreis wilde ik omkeren'

Dat was een degelijk resultaat van Van de Bunt bij zijn olympische debuut, maar hij had het wel erg moeilijk in de slotfase van zijn race: "Het was zwaar op het einde. Ik was wel moe. Ik ging iets te gek weg achteraf", vertelde Van de Bunt tegen de NOS.

Van de Bunt reed dus voor het eerst op de Winterspelen en dat bleek flink wat zenuwen met zich mee te brengen. "Bij de start was ik wel relaxed, maar tijdens de busreis wilde ik omkeren. Toen dacht ik: het word me even teveel. Toen ik aan de start stond, had ik er ook wel weer zin in en wilde ik er voor gaan. Ik ben ervoor gegaan, maar het was iets te gek."

Van de Bunt krijgt nog meer kansen

De schaatser van Team IKO komt later dit toernooi nog in actie op de 10.000 meter, mass start en de ploegenachtervolging. Vooral op die eerste afstand lijken we nog wel iets van hem te mogen verwachten: "Ik heb wat risico genomen op de 5 kilometer om wat beter op de 10 te zijn. Daar hebben we in trainingsopbouw risico voor genomen. Daar heb ik mijn zinnen op gezet. Ik schaatste wel goed, maar ik ging net te gek weg."