Nederlandse schaatser Marcel Bosker werd in Milaan teleurgesteld door TeamNL. Er was hem een gepersonaliseerde helm beloofd voor zijn deelname aan de 5000 meter, maar dat was toch niet voor hem geregeld. Bondscoach Rintje Ritsma geeft zijn duidelijke mening over de 'helmgate'. "Ik snap hem wel natuurlijk."

Bosker rijdt tijdens wedstrijden en trainingen altijd met een helm en claimde dat hem een speciaal ontwerp werd beloofd voor de Olympische Spelen. Dat zou de KNSB voor hem regelen, maar bij aankomst in Milaan bleek dat de afspraak niet was nagekomen. De schaatser reageerde verontwaardigd. "Dan krijgen ze ook een dikke middelvinger van mij", vertelde hij boos.

'Desnoods had ik hem zelf gespoten'

Ritsma geeft in gesprek met Sportnieuws.nl zijn mening over de ontstane ophef. Wordt er nog een helm geregeld voor Bosker? "Nou een helm is er sowieso. Ik doe mijn taak en als hij het aan mij had gevraagd, dan had ik het geregeld", zegt de bondscoach en schaatslegende. "Of desnoods had ik hem zelf gespoten. Dat hadden we geregeld."

"Maar de manier waarop... Ik snap hem wel natuurlijk", vervolgt hij over de woede van de topschaatser, die Bosker later overigens weer afzwakte. "Want hij wil ook graag als TeamNL, als één team gewoon naar buiten treden."

'Als jij met een bepaalde helm wil rijden...'

Toch had Bosker zelf ook beter aan zijn materiaal moeten denken. "Je bent wel een individuele schaatser en alles wordt geregeld. En als jij met een bepaalde helm op wil rijden, die niet vanuit TeamNL geregeld is, ja dan moet je dat misschien zelf ook even extra helpen om een stapje in de goede richting te drukken", benadrukt Ritsma.

"We hebben ook allemaal eigen schaatsen aan. Die worden ook niet geregeld door TeamNL", vervolgt hij. "Het is een eigen keuze om een helm op te zetten en welk merk, type, vorm dat is, is ook eigen keuze. Dus hij valt een beetje daaronder en dan moet je ook eerder aan de bel trekken, wil je hem in de eenheid oranje hebben. Dat gaat niet vanzelf als je hem onderin de kast legt."

Bosker is ook onderdeel van de ploegenachtervolging. De bondscoach vertelt dat de matchende helmen daar wel geregeld zijn. "Met de teampursuit hebben we wel allemaal een mooie oranje helm op. En ook een hele snelle, de snelste helm, want we willen met het snelste materiaal rijden. Dus wat dat betreft zijn we daar zeker een eenheid."

Bosker komt zondag al in actie op de 5000 meter, vermoedelijk met een witte helm. De ploegenachtervolging wordt op 17 februari verreden.