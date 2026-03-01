Opnieuw is er de nodige onrust rondom topschaatser Marcel Bosker. Bij de Olympische Winterspelen liep hij weg uit het stadion tijdens de ploegenachtervolging en dit weekend is hij bij de NK allround in Thialf niet beschikbaar voor de pers. Dat heeft een opvallende rede.

Sportief doet de in Zwitserland geboren Bosker het uitstekend. Op de eerste dag heeft hij de macht gegrepen op het NK allround. Hij won de 5000 meter in 6.10,47 en gaat na twee afstanden aan de leiding in ijsstadion Thialf.

KNSB

Vervolgens bleek Bosker niet te pakken te krijgen om over zijn fraaie ritten te spreken. De NOS had hem na de 5000 graag willen interviewen, maar dat zou niet mogelijk zijn geweest omdat de KNSB Bosker verboden zou hebben om de media te woord te staan. De bond ontkent dat trouwens.

Analist Erben Wennemars vond daar het zijne van. "Ik vind het héél raar", gaf de de voormalig topschaatser zijn mening. Die mening werd gedeeld door Ireen Wüst. "Heel bijzonder inderdaad. Zeker omdat de KNSB zoiets kan opleggen of verbieden. Hij is in dienst van Team Reggeborgh. Hij gaat aan de leiding in het klassement. Nederland is een vrij land. Je mag altijd interviews geven, toch?"

'Qua emotie'

Coach Robin Derks van Team Reggeborgh legt tegenover Schaatsen.nl uit dat Bosker tegen zichzelf in bescherming wordt genomen. "Qua emotie is het misschien wat handiger om nu even niets te zeggen", aldus Derks. Dat heeft niet te maken met frustraties over de gang van zaken bij de Olympische Winterspelen, maar over een besluit van de bond KNSB over de WK allround van volgende week.

De bond heeft twee schaatsers aangewezen voor dat toernooi: Chris Huizinga en Stijn van de Bunt. De winnaar van de NK allround mag ook meedoen. "Hij vond het raar dat anderen wél werden aangewezen", zegt Derks. "Marcel was met zijn slechte tijden van afgelopen jaar in een fictief klassement nog sneller dan Van de Bunt en Huizinga heeft niet eens een 1500 meter gereden dit seizoen. Ze hadden eigenlijk niemand aan moeten wijzen. Dat is de fout, in onze ogen althans."

Merel Conijn

De KNSB maakt geen vrienden dit weekend, want ook schaatsster Merel Conijn is woest over de aanwijsplekken die de bond heeft uitgedeeld, maar dan voor het vrouwentoernooi. Ze is uit protest niet van start gegaan bij dk NK allround in Heerenveen. De winnares van het zilver op de 5000 meter van de Winterspelen meldde zich af voor de 3000 meter nadat ze de 500 meter nog wel had gereden.

Conijn is boos op de KNSB omdat er op het NK geen tickets zijn te verdienen voor het WK van volgende week in Heerenveen. De schaatsbond heeft Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud al aangewezen voor het WK. Aanvankelijk was het plan om twee schaatssters aan te wijzen, niet alle drie.

Team Pursuit

Tijdens de halve finale van de olympische team pursuit vertrok Bosker uit de schaatshal in Milaan, terwijl hij daar had moeten blijven. Hij was namelijk de reserve van het Nederlands team en die moet present zijn voor noodgevallen.

Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma gepasseerd voor de halve finale en ook voor het duel om brons. Bondscoach Rintje Ritsma vertelde later dat hij de teleurgestelde Bosker had opgebeld om te zeggen dat hij terug moest keren naar de schaatshal. Bosker kwam te laat terug.