Marijke Groenewoud kende een prachteinde van de Olympische Winterspelen. De Nederlandse topschaatsster won de massa start en werd daarna verrast door haar vriend. Mike Dogterom ging op één knie en vroeg Groenewoud ten huwelijk. Zij reageerde volmondig met 'ja'. Toch draagt ze de verlovingsring momenteel niet.

Het kon niet op voor Groenewoud op de slotdag van het olympische schaatstoernooi. Eerst reed ze overtuigend naar de gouden plak op de massa start. Na alle plichtplegingen stond haar vriend in de coulisse klaar voor een nog grotere verrassing: een verloving.

"Toen ik de baan afliep, dacht ik: wat is hier allemaal gaande", sprak een verbouwereerde Groenewoud in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium. "Ik ben helemaal van mijn à propos. Ik vind het goud mooier, maar de ring in zilver is ook heel mooi."

Groenewoud verrast met deelname aan NK allround

Eenmaal terug in Nederland volgde de nodige plichtplegingen, waaronder een bezoek aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Paleis Noordeinde. Daar werd ze geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Blijkbaar had Groenewoud nog genoeg energie in de benen om zaterdag aan de start van de NK allround te staan. Dat terwijl ze van de KNSB al een aanwijsplek had gekregen voor de WK over een week in Thialf.

"Ik wilde wel een trainingswedstrijd doen, dit is wel een luxe trainingswedstrijd. Ik krijg hier super veel vertrouwen van", lachte Groenewoud voor de camera van Sportnieuws.nl. Met genoeg olympische kilometers in de benen perste ze er een goede 500 en 3000 meter uit. "Daar verbaas ik mezelf ook wel mee."

Wat opviel in Thialf, was dat haar verlovingsring nergens te bekennen was. "Ik heb hem nu even afgedaan. Hij is net iets te groot, hij moet iets kleiner gemaakt worden", verklaarde Groenewoud. "Daarna ga ik 'em zeker weer om doen. Vooral tijdens schaatsen met die arm zwaaien, dan vliegt straks die ring over de baan, dat moeten we niet hebben."