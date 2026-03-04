De NK sprint en allround werden afgelopen weekend ontsierd door een opmerkelijk incident. Merel Conijn gaf er na de 500 meter de brui aan en dat zorgde voor een vreemde gewaarwording. Marianne Timmer zag het live gebeuren in Thialf en heeft begrip voor de actie van de topschaatsster.

Hoe was het ook alweer? Voorafgaand aan de NK had de KNSB al flink wat aanwijsplekken vergeven voor de WK allround en sprint van later deze week. Grote namen als Jenning de Boo en Femke Kok konden de nationale kampioenschappen dus overslaan en mogen hoe dan ook starten op de wereldkampioenschappen. Bij het allroundtoernooi voor de vrouwen was er echter iets opmerkelijks. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen een aanwijsplek, waardoor er op de NK geen ticket meer te verdienen was.

Dat was tegen het zere been van Conijn. Uit protest gaf ze er na de eerste 500 meter de brui aan en verscheen ze plots niet voor de 3000 meter. "Een bijzondere situatie", vond Timmer. "Conijn was zo uit het veld geslagen en er was al een discussie geweest met Jillert Anema, want zij wilde niet starten." De boosheid van Conijn was volkomen begrijpelijk volgens de ex-topschaatsster. "Absoluut, het is niet eerlijk. Zij verdiende een kans om er aan mee te doen, maar je kan het wel afdwingen en dat had ik liever gezien dan dat ze uitstapte."

Opmerkelijk besluit ten koste van Merel Conijn

Pikant feitje: in de eigen reglementen avn de KNSB staat dat ze maximaal twee aanwijsplekken mogen weggeven, maar voor de WK waren dat er bij het allroundtoernooi van de vrouwen dus drie. En dat Rijpma-de Jong een speciale behandeling van de bond kreeg, dat vond Timmer 'opmerkelijk'. "Want Antoinette is meer richting de sprint gegaan. Zij mag nu allroundtoernooi rijden, maar heeft bijna geen 3 of 5 kilometers gereden. Dus dat vind ik heel opmerkelijk." Wat Timmer betreft is het dus vreemd dat niet alleen Groenewoud en Beune een plekje kregen, maar ook Rijpma-de Jong. "Dat vind ik wel gek, ja."

De komende dagen staan dus, zonder Conijn, in het teken van de WK sprint en allround. Beune, Groenewoud en Rijpma-de Jong rijden het allroundtoernooi bij de vrouwen, Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt bij de mannen. Op de sprintkampioenschappen doen Joep Wennemars, Jenning de Boo, Janno Botman, Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus een gooi naar de titel.

