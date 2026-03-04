De Olympische Winterspelen zijn pas net achter de rug, maar in Thialf werd er afgelopen weekend alweer flink geschaatst. De NK sprint en allround vonden namelijk plaats in Heerenveen en dat werd een opmerkelijk toernooi, niet in de laatste plaats door de vele afzeggingen en terugtrekkingen. Marianne Timmer was live aanwezig en heeft het een en ander aan te merken.

Onder anderen Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Jutta Leerdam, Femke Kok, Joep Wennemars, Joy Beune, en Antoinette Rijpma-de Jong kwamen niet in actie. Marijke Groenewoud trok zich na een dag terug, Merel Conijn hield het uit protest na één afstand voor gezien. De NK sprint en allround werden zodoende een gedevalueerd toernooi, zag ook Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Ze snapt wel dat veel schaatsers voor het toernooi afzegden. "Het zit heel dicht op elkaar, WK sprint en allround en NK sprint en allround. Dat had wel wat consequenties", stelt de drievoudig olympisch kampioene. Veel grote namen waren er dus niet bij. "Mensen die waren geplaatst deden niet mee, wat ik totaal begrijp."

Planningstechnisch had er echter wat beters geregeld kunnen worden, denkt Timmer. Ze vindt het logisch dat schaatsers niet én de Olympische Spelen, én de NK én de WK binnen een paar weken tijd gaan rijden. "Het ligt zo dicht bij elkaar, daar is niet zo goed over nagedacht." Het zorgde echter wel voor teleurstellende gezichten in Thialf. "Toeschouwers wilden natuurlijk olympiërs zien, maar wel met wat kanttekeningen. Er was wel een huldiging, maar je wil ze natuurlijk in actie zien. Daar is niet goed over nagedacht, want uiteindelijk hebben mensen die kaarten gekocht om de helden van Milaan te zien."

Het resulteerde in een opmerkelijk toernooi waarin Marcel Bosker, Gioya Lancee, Suzanne Schulting en Janno Botman er met de nationale titels vandoor gingen. Zij doen, behalve Lancee, dan ook mee aan de WK sprint en allround. Veel andere grote namen hadden op voorhand een aanwijsplek gekregen en lieten daarom de nationale kampioenschappen dus lekker voor wat het was.

Deze week vinden de WK sprint en allround plaats en daar zijn alle grote Nederlandse namen wel bij aanwezig. Op donderdag en vrijdag wordt het sprinttoernooi gehouden. Daar zijn De Boo, Wennemars, Botman, Kok. Marrit Fledderus en Schulting namens Nederland aanwezig. Op het allroundtoernooi (zaterdag en zondag) rijden Beune, Rijpma-de Jong, Groenewoud, Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Bosker.

Beluister hier de podcast

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op het NK Sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor het WK Sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar het WK Sprint en WK Allround in Thialf.

Femke Kok geldt als dé grote favoriet voor de wereldtitel sprint bij de vrouwen, terwijl Joy Beune op het WK Allround haar favorietenrol moet waarmaken na een teleurstellend olympisch toernooi. Bij de mannen verwacht Marianne veel van Joep Wennemars en misschien nog wel meer van Jenning de Boo. Ook bespreken we de opvallende keuze van Jordan Stolz, die zowel het WK Sprint als het WK Allround wil rijden. Is dat ambitie of gekkenwerk?