De WK sprint en allround zijn niet alleen de sportieve toetjes van het seizoen. Het zijn ook de laatste kansen voor de topschaatsers om een financiële klapper te maken. Lees hier om welke prijzenpot onder meer Femke Kok, Joy Beune en Jenning te Boo strijden in Thialf. Kok en De Boo wonnen de WK sprint en zijn dus flink wat geld rijker, maar krijgen wel minder dan de andere kampioenen dit weekend.

De WK sprint en allround zijn niet alleen prestigieuze toernooien, maar voor schaatsers ook lucratieve evenementen. Zo worden aan de wereldkampioenen allround de hoogste prijzenpot binnen het langebaanschaatsen van de ISU (de internationale schaatsunie) uitgekeerd. De explosieve mannen en vrouwen moeten het met minder geld doen. De prijzenpot voor de vrouwen is even groot als die van de mannen. Deze winstbonus is echter wel al tien jaar hetzelfde. Dit zorgde eerder voor kritiek bij topschaatsers.

Prijzengeld WK sprint & allround

Prijzengeld WK allround (eindklassement)

Nummer 1: 22.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 18.800 euro)

Nummer 2: 16.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 13.700 euro)

Nummer 3: 13.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 11.000 euro)

Nummer 4: 7000 Amerikaanse dollar (ongeveer 6000 euro)

Nummer 5: 4000 Amerikaanse dollar (ongeveer 3400 euro)

Nummer 6: 2000 Amerikaanse dollar (ongeveer 1700 euro)

Prijzengeld WK sprint (eindklassement)

Nummer 1: 13.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 11.000 euro)

Nummer 2: 10.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 8500 euro)

Nummer 3: 8000 Amerikaanse dollar (ongeveer 6800 euro)

Nummer 4: 5000 Amerikaanse dollar (ongeveer 4300 euro)

Nummer 5: 3000 Amerikaanse dollar (ongeveer 2600 euro)

Nummer 6: 2000 Amerikaanse dollar (ongeveer 1700 euro)

Nederlandse deelnemers

Namens Nederland gaan twaalf topschaatsers strijden om deze mooie geldbedragen in eigen huis. De mannen die worden afgevaardigd naar de WK allround zijn Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker. De vrouwen die gaan strijden om de grote prijzenpot zijn Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong. De winnaar van het toernooi is zo'n 18.800 euro rijker.

De sprinters moeten het flink wat minder prijzengeld doen. De Boo en Kok wonnen het toernooi en pakken dus zo'n 11.000 euro. Ook Suzanne Schulting (tweede), Marrit Fledderus (derde) en Joep Wennemars (vierde) krijgen een mooi zakcentje.